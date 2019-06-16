 В Екатеринбурге впервые оправдан фигурант дела о протестах против храма | Новости из Германии о России | DW | 04.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В Екатеринбурге впервые оправдан фигурант дела о протестах против храма

Денис Молодцов был задержан во время протестов против строительства православного храма в центре Екатеринбурга. Доказать невиновность ему помогла видеозапись, которую он вел перед задержанием.

Протесты в Екатеринбурге

Протесты в Екатеринбурге

В Екатеринбурге оправдан первый фигурант дела о протестах против строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы на Октябрьской площади. Кировский районный суд Екатеринбурга в четверг, 4 июля, признал невиновным Дмитрия Молодцова, задержанного во время протестов, сообщила агентству "Интерфакс" правозащитница Ольга Иванцева. По ее словам, Молодцову помогла доказать невиновность видеозапись, которую он вел в момент задержания.

Контекст

Президент Путин прокомментировал протесты против строительства храма в Екатеринбурге и предложил провести в городе опрос. DW выясняла, кто будет его проводить и перспективное ли это занятие. (17.05.2019)

РПЦ гордо заявляет о строительстве в среднем трех храмов в сутки. При этом в России время от времени вспыхивают протесты против возведения церквей в парках и скверах. (10.06.2019)

"На видео видно, что он в одиночестве подошел к автобусу, куда сажали задержанных, и полицейские его туда запихнули. На самом деле, он вместе с другом вечером, когда проходила акция, возвращался на такси домой, а увидев толпу, попросил остановиться, чтобы сделать пару кадров. Его друг перешел дорогу, чтобы снять происходящее, и его задержали. Молодцов решил поинтересоваться, что происходит, и также был задержан", - рассказала Иванцева, оказывающая Молодцову правовую помощь.

Друга Молодцова Кировский районный суд 2 июля оштрафовал на 10 тыс. рублей за участие в несанкционированной акции протеста. Акции протеста против строительства храма в сквере Октябрьской площади прошли в середине мая. Полиция задержала около 100 человек, более 30 из них подверглись административному аресту.

Позднее власти Екатеринбурга выразили готовность провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для постройки храма. В июне Екатеринбургская епархия отказалась от намерения построить собор в сквере у Театра драмы.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Несколько тысяч участников

    Во второй день празднования Дня города и в день выборов столичного мэра в 14:00 по московскому времени на Пушкинской площади начали собираться люди. Хотя митинг не был санкционирован, толпа быстро разрасталась и скоро уже заполнила всю площадь вплоть до кинотеатра "Россия". В мероприятии приняли участие от 2 до 4 тысяч человек.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    И стар и млад

    На митинге было очень много молодежи, что стало уже традицией для протестных акций Алексея Навального, но на этот раз пришло и немало пожилых людей.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Росгвардия - на митинг

    По периметру площади Пушкина выстроились полицейские автобусы и грузовики. Через громкоговорители людей призывали разойтись и грозили "привлечением к административной ответственности". Но собравшиеся игнорировали повторявшиеся каждые две минуты объявления. Ближе к 15.00 мск со стороны Петровки по Страстному бульвару к месту проведения митинга проследовала колонна Росгвардии.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Путин нарушает конституцию?

    Пенсионерка Галина призналась, что долго трудилась над самодельным плакатом. По ее мнению, президент России нарушает конституцию РФ, а российское государство давно перестало быть ориентированным на человека.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Президенту припомнили обещание

    Многие апеллировали к данному несколько лет назад обещанию Владимира Путина не повышать пенсионный возраст. Кто-то наносил его цитату на плакаты, а некоторые - даже на футболки.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    "Путина - на пенсию"

    Собравшиеся в основном скандировали лозунги против пенсионной реформы и за отставку правительства и Владимира Путина. Основные претензии предъявлялись президенту РФ. Многие требовали его ухода на пенсию на равных правах с остальными гражданами России.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Траур по пенсиям

    Траурный венок с надписью "Помним. Скорбим. Пенсия" стал одним из главных атрибутов митинга. Под конец мероприятия его водрузили на один из фонарей.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Молодежь на фонарях

    По традиции, сложившейся еще в марте 2017 года, когда Навальный провел в Москве антикоррупционный митинг, подростки залезали на фонари. Снизу им передавали плакаты. Любимцами фотографов стали молодые люди в коронах "Вован" и "Димон" (слева в кадре).

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    "Потрачено"

    Апофеозом митинга стало появление транспаранта "Дожить до пенсии. Потрачено". Его поднял парень с черной толстовке с капюшоном, символизируя смерть. Люди кричали "Правительство в отставку" и "Раз-два-три, Путин уходи".

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Несколько человек задержали

    После 16:00 часть людей покинула Пушкинскую площадь. Некоторые призвали двигаться в сторону Кремля. Начались задержания.

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


Смотреть видео 01:32

Что происходит в Екатеринбурге: свидетельства очевидца (16.05.2019)

Контекст

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

9 сентября в российской столице состоялся несанкционированный митинг против пенсионной реформы, организованный сторонниками Алексея Навального. (09.09.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Что происходит в Екатеринбурге: свидетельства очевидца (16.05.2019)  

Екатеринбург на пороге эпидемии ВИЧ  

Автокерлинг: новый вид спорта придумали в Екатеринбурге  

Также по теме

Russland Jekaterinburg - Proteste gegen geplantes Protest gegen Kirchenbau

Епархия Екатеринбурга отказалась строить храм в сквере у Драмтеатра 16.06.2019

Митрополит Кирилл заявил, что церковь во имя мира отказывается от строительства храма на спорном участке. При этом митрополит выразил уверенность, что вариант строительства храма в сквере имел все шансы победить.

Russland Jekaterinburg - Proteste gegen geplantes Protest gegen Kirchenbau

Большинство жителей Екатеринбурга против строительства храма в сквере 22.05.2019

Согласно опросу ВЦИОМ, лишь 10 процентов горожан считают сквер в центре Екатеринбурга подходящим местом для строительства храма Святой Екатерины. Противоположной точки зрения придерживаются 74 процента респондентов.

Russland blockiert blockiert Telegram Messenger App

Дуров обвинил власти России в попытке взлома Telegram-аккаунтов журналистов 25.05.2019

Ряд журналистов сообщили о попытках взломать их аккаунты в Telegram. Злоумышленникам помешала двухэтапная верификация. Журналисты освещали протесты против строительства храма в сквере в Екатеринбурге.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Россия начала платить жизнями за изменение климата  

Комментарий: "Лошарик" в море молчания и равнодушия  

В Германии запущена сеть высокоскоростной мобильной связи 5G  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно