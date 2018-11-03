 В Египте разбился истребитель МиГ-29 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.11.2018

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Мир

В Египте разбился истребитель МиГ-29

При выполнении тренировочного полета в Египте потерпел крушение истребитель МиГ-29М, поставленный Россией в 2018 году.

Истребитель МиГ-29М (фото из архива)

Истребитель МиГ-29М (фото из архива)

В Египте в субботу, 3 ноября, разбился истребитель МиГ-29М российского производства. Как сообщают информагентства со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), авария произошла во время тренировочного полета. По информации газеты "Коммерсант", пилоту удалось катапультироваться, его жизни ничто не угрожает.

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В Москве достигнута договоренность о поставках в Египет российских истребителей, зенитно-ракетных комплексов и другого вооружения, сообщает газета "Ведомости". (14.02.2014)

"Мы располагаем оперативной информацией об аварии МиГ-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия", - говорится в сообщении ОАК. По информации источника "Коммерсанта" в авиационной промышленности, причиной крушения могли стать либо технические неполадки, либо неправильные действия пилота.

Разбившийся истребитель был поставлен Россией в 2018 году в рамках коммерческого контракта. Россия и Египет подписали контракт на поставку Каиру оружия на сумму более 3 миллиардов долларов еще в 2014 году. В рамках этого соглашения РФ должна поставить Египту 46 истребителей МиГ-29М/М2. Первые самолеты Каир получил в апреле 2018 года, напоминает РБК.

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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