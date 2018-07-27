 В Египте приговорены к смерти 75 членов движения ″Братья мусульмане″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.07.2018

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Мир

В Египте приговорены к смерти 75 членов движения "Братья мусульмане"

Более 40 членов исламистского движения "Братья мусульмане" находятся под арестом, 31 человеку приговор вынесен заочно. Решение суда теперь изучит верховный муфтий страны.

Полицейские и обвиняемые на суде в Каире, 28 июля 2018 года

Полицейские и обвиняемые на суде в Каире, 28 июля 2018 года

Суд в Каире в субботу, 28 июля, приговорил к смертной казни 75 членов исламистского движения "Братья мусульмане", в том числе ряд его руководителей. Их обвиняют в преступлениях в ходе кровопролитных протестов, вспыхнувших после свержения президента Мухаммеда Мурси в 2013 году. 44 осужденных уже находятся под арестом, остальные приговорены заочно.

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Судебное решение отправлено на рассмотрение верховному муфтию Египта, который изучит его и выскажет свое мнение, не имеющее, однако, обязывающей силы. Следующее заседание суда по этому делу назначено на 8 сентября. В общей сложности в участии в нелегальных протестах в августе 2013 года и связанных с ними преступлениях, таких, как убийство и вандализм, обвиняются более 700 человек.

В ходе протестов погибли сотни человек

В ходе столкновений полиции с протестующими в Египте в августе 2013 года, по данным правозащитной организации Amnesty International, были убиты более 800 демонстрантов. Власти страны, в свою очередь, сообщают о более 40 погибших полицейских и утверждают, что многие из протестующих были вооружены.

Протесты начались после свержения президента Мухаммеда Мурси, входившего в ряды "Братьев мусульман" - основной политической силы египетских исламистов. В сентябре 2013 года деятельность движения была признана в Египте незаконной, принадлежащие ему имущество и недвижимость были конфискованы. Через несколько месяцев египетское правительство признало "Братьев мусульман" террористической группировкой. Мурси был приговорен к трем годам тюрьмы за дискредитацию системы правосудия.

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    Автор: Ефим Шуман


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