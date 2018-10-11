 В Евросоюзе выросло количество счастливых людей | Новости из Германии о Европе | DW | 08.11.2019

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Европа

В Евросоюзе выросло количество счастливых людей

В среднем, процент счастливых людей в ЕС составляет 62%. Самые счастливые из них живут в Бельгии, Нидерландах, Австрии и Финляндии.

Немецкая семья в Гамбурге

Согласно так называемому "индексу счастья", опубликованному в четверг, 7 ноября, Евростатом, самые счастливые люди в Евросоюзе живут в Бельгии, Нидерландах, Австрии и Финляндии. Во всех четырех странах показатель тех, которые утверждает, что чувствуют себя все время или большую часть времени в течение последних четырех недель счастливыми, составил 76% от опрошенных. Далее в списке следуют Люксембург (74% счастливых людей), Испания (72%) и Дания (70%). В среднем процент счастливых людей в ЕС составляет 62%. В Германии этот показатель остается на уровне 65%.

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Самые низкие показатели счастья зафиксированы в ​​Латвии (31% людей сообщил, что счастливы), Болгарии (35%), Хорватии (42%), Литве (45%), Греции и Румынии (по 46%). При этом, отмечает Eurostat, наиболее высокий процент людей, которые заявили, что счастливы все время, зафиксирован в Испании - 29%, а в Латвии почти столько же, 28% опрошенных, сообщили, что за последние 4 недели ни разу не испытывали чувство счастья или совсем редко.

В сравнении с 2013 годом доля счастливых людей в ЕС увеличилась более чем на два процента. При опросе респонденты могли выбрать следующие варианты ответа о том, как часто они испытывают чувство счастья: "все время", "большую часть времени", "иногда",  "совсем редко" или "ни разу".

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