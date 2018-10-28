В Евросоюзе, возможно, в последний раз перевели часы на зимнее время

Страны Европейского Союза в ночь на воскресенье, 28 октября, возможно, в последний раз перевели стрелки часов на один час назад. По всей видимости, в будущем в европейских странах будет действовать летнее время. В конце августа глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил о решении отказаться от ежегодного перехода на зимнее и летнее время.

Инициатива Европарламента

С инициативой отменить перевод часов выступил Европарламент. В феврале 2018 года он обратился к Еврокомиссии с просьбой дать "обоснованную оценку" директиве, касающейся перехода на летнее время.

Принимая документ, парламентарии указали на последние исследования, опровергающие предположения о существенной экономии энергии в результате перевода часов дважды в год. Кроме того, изменения суточного ритма представляют собой существенный риск для здоровья людей и животных, подчеркнул чешский депутат Павел Свобода. Он также указал на данные, свидетельствующие о росте на 30 процентов числа ДТП в первую неделю после перевода стрелок часов. Выпущенная в 1981 году директива Европейских сообществ, а также директива ЕС от 2001 года не имели ожидаемого эффекта, подчеркнул он.

Опрос среди жителей ЕС

Выполняя решение Европарламента, Европейская комиссия в начале июля запустила сайт, на котором жители стран ЕС могли высказать мнение относительно перехода на зимнее и летнее время. В конце августа Брюссель сообщил результаты данного опроса. Около 84 процентов из 4,6 миллиона проголосовавших высказались за отмену перехода на зимнее и летнее время. Большинство из них заявили о том, что предпочли бы оставить летнее время. При этом около двух третей участников (три миллиона человек) опроса оказались жителями ФРГ.

Жан-Клод Юнкер

После этого председатель Еврокомиссии предложил отменить перевод стрелок уже в 2019 году. "Люди этого хотят, поэтому мы это осуществим", - заявил Жан-Клод Юнкер. По планам брюссельского ведомства, 31 марта 2019 года страны ЕС в последний раз в обязательном порядке перейдут на летнее время.

Каждая страна ЕС примет самостоятельное решение

А к октябрю следующего года каждое государство Евросоюза должно будет самостоятельно принять решение о том, останется ли оно в летнем времени или перейдет на зимнее. В любом случае соответствующее решение должно одобрить национальное правительство и Европарламент. Одновременно Еврокомиссия стремится избежать ситуации, при которой в разных странах ЕС будет действовать разное время из опасений негативного влияния на внутренний рынок.

При этом уже сейчас известно, что инициативу ЕС поддерживают не все правительства. В частности, премьер-министр Португалии Антониу Кошта высказался за сохранение перехода на зимнее и летнее время.

В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) еще не высказывала свою позицию по данному вопросу. Министр экономики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmeier) является сторонником отказа от перевода часов. "Подавляющее большинство людей не хотят больше каждые шесть месяцев переводить часы, и большинство хотели бы постоянное летнее время", - указал он. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) также заявил, что вполне может себе представить окончательный переход на летнее время.

Три часовых пояса в Европейском Союзе

В настоящее время на территории ЕС существуют три часовых пояса: в Ирландии, Великобритании и Португалии действует гринвичское время, в Германии и еще 16 странах Евросоюза - опережающее его на час среднеевропейское время, в восьми государствах ЕС, в том числе Финляндии и странах Балтии, - восточноевропейское время (на два часа раньше гринвичского).

С 1996 года в Евросоюзе действует единое правило перехода на зимнее и летнее время, стрелки часов переводятся в последнее воскресенье марта на час вперед и в последнее воскресенье октября - на час назад. При этом европейские страны начали переход на летнее время гораздо раньше. В ФРГ стали переводить стрелки часов в 1980 году с целью экономии энергии, в ряде других стран - еще значительно раньше. "Стандартным" временем, действовавшим до решения о переводе стрелок часов, является зимнее.

В России перевод часов был отменен в 2011 году по инициативе тогдашнего президента Дмитрия Медведева. В марте был осуществлен переход на летнее время, которое было решено оставить на постоянной основе. Вскоре выяснилось, что в большинстве регионов страны летнее время некомфортно для человека в зимнее время, и в итоге в октябре 2014 года стрелки еще раз перевели на час назад. Таким образом, в РФ действует зимнее время.

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