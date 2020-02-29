 В Европе отменяют крупные массовые мероприятия из-за коронавируса | Новости из Германии о Европе | DW | 29.02.2020

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Европа

В Европе отменяют крупные массовые мероприятия из-за коронавируса

Франция объявила об отмене мероприятий с участием более 5 тысяч человек в закрытых помещениях. Отменен парижский полумарафон, ранее массовые мероприятия запретила Швейцария.

Люди в масках в Италии

Власти европейских стран отменяют крупные массовые мероприятия из-за коронавируса. Так, в субботу, 29 февраля, во Франции объявили об отмене всех общественных мероприятий с участием более 5 тысяч человек в закрытых помещениях. Об этом заявил министр социальных дел и здравоохранения Оливье Веран. Это произошло после экстренного заседания в Елисейском дворце с участием президента Эмманюэля Макрона.

Контекст

Организаторы крупнейшей в мире туристической ярмарки ITB в Берлине приняли решение об отказе от ее проведения из-за обострения ситуации с коронавирусом. (28.02.2020)

ВОЗ предостерегает от "инфодемии" в связи с коронавирусом. То есть от распространения в интернете мифов и теорий заговора о SARS-CoV-2. Карикатурист Сергей Елкин тоже против паники. (28.02.2020)

Среди крупных отмененных мероприятий во Франции - парижский полумарафон, в котором планировали принять участие 44 тысячи спортсменов, выставка инвестиций в недвижимость в Каннах, карнавал в городе Анси, на один день будет сокращена сельскохозяйственная выставка в Париже. Муниципальные выборы 15 и 22 марта пока решено не отменять.

Отмена мероприятий в Швейцарии и Германии

На похожий шаг ранее пошла Швейцария, там отменены все крупные мероприятия численностью более 1000 человек. Наиболее значительное из них - женевский автосалон, на который должны были приехать свыше 600 тысяч человек. Ранее также была отменена крупнейшая в мире туристическая выставка в Берлине.

Число заразившихся SARS-CoV-2 во Франции возросло до 100 человек. 2 человек скончались, 12 выздоровели. Власти Германии ранее предупредили о начале в стране эпидемии коронавируса.

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    Автор: Елена Гункель


Смотреть видео 02:14

Германия - в начале эпидемии коронавируса

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Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

На утро 27 февраля в Германии было зафиксировано 27 случаев заражения COVID-19. Это второе место в ЕС после Италии (470 случаев). По оценке Минздрава ФРГ, страна на пороге эпидемии коронавируса. (27.02.2020)  

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