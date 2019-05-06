В Европе выразили соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

Евросоюз и Совет Европы в понедельник, 6 мая, выразили соболезнования в связи со случившейся накануне трагедией в аэропорту Шереметьево, где в результате пожара самолета Sukhoi Superjet-100 погибли 41 человек. "ЕС выражает соболезнования семьям и друзьям погибших в результате трагической аварии в аэропорту Шереметьево и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - написала в своем Twitter спикер внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич, приложив распространенное ночью на русском языке заявление постпредства ЕС в России.

"Глубокое сочувствие семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", а также "глубочайшее соболезнование народу России" выразил в своем заявлении Совет Европы.

Зеленский напомнил о ценности человеческой жизни

Соболезнования высказал также новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский. "Жизнь - это высшая ценность. О том, что ее нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте; трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в Шереметьево. Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким и помним о тех, кого больше нет", - написал политик на своей странице в Facebook.

Общероссийского траура не будет?

Общероссийский траур по погибшим не объявляли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не располагает информацией о том, чтобы в Кремле обсуждали такую возможность.

Трехдневный траур по погибшим объявлен пока лишь в Мурманской области, где проживали 26 жертв катастрофы в Шереметьево.

Авария Sukhoi Superjet 100

Накануне вечером пассажирский самолет SSJ-100 "Аэрофлота" выполнявший рейс SU1492 Москва - Мурманск запросил экстренную посадку через 28 минут после вылета из Шереметьево. На борту лайнера находились 78 человек, в том числе три ребенка и пять членов экипажа.

По информации "Интерфакса", экипаж утратил связь с диспетчером, затем отказала вся автоматика. Было решено не вырабатывать топливо, самолет пошел на посадку с превышением "посадочной массы и большим перелетом порядка 1400 метров", отметил собеседник агентства. В результате жесткой посадки разрушилась стойка шасси, ее элементы, возможно, попали в двигатель. Начался сильный пожар.

Непосредственно после посадки по трапам эвакуировались 33 пассажира и 4 члена экипажа. 41 человек погиб. 9 человек с травмами различной степени тяжести находятся в московских больницах.

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