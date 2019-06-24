 В Европейском суде признали недопустимым иск польских судей | Новости из Германии о Европе | DW | 24.09.2019

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Европа

В Европейском суде признали недопустимым иск польских судей

Генеральный адвокат Европейского суда заявил, что новые правила дисциплинарного производства для судей в Польше в настоящее время не могут быть предметом иска в высшем судебном органе ЕС.

Европейский суд в Люксембурге

Европейский суд в Люксембурге

Польские судьи потерпели очередное поражение в борьбе против реформы сферы юстиции, проводимой правоконсервативным правительством в Варшаве. Во вторник, 24 сентября, генеральный адвокат Европейского суда в Люксембурге обнародовал результаты экспертизы, в соответствии с которой новые правила дисциплинарного производства в отношении польских судей не могут быть предметом иска в высшем судебном органе ЕС.

Контекст

ЕС должен помочь остановить спорную судебную реформу в Польше, указывают ее критики, отмечая, что проводимые правящей партией изменения разрушают демократию. Один из критиков - Лех Валенса. (12.06.2018)

Правящая в Польши партия "Закон и справедливость" хочет отправить в отставку судей Верховного суда. А они считают это незаконным и уходить не хотят. В этом конфликте ЕС на стороне судей. (03.07.2018)

В соответствии с заключением генерального адвоката, в настоящее время невозможно установить, действительно ли новые правила могут каким-либо образом ограничивать независимость судей. Окончательное решение по иску должны принять судьи Европейского суда. В своем решении они не зависят от подготовленной генеральным адвокатом экспертизы, но нередко поддерживают его оценку.

Польские судьи пожаловались в Европейский суд

Аргументация истцов была основана на "субъективных опасениях, которые еще не конкретизированы в порядке рассмотрения дисциплинарных проступков и поэтому остаются гипотетическими", указывается в тексте документа.

Несколько польских судов пожаловались в Европейский суд, в числе прочего, на новые правила дисциплинарных разбирательств в отношении судей. По их мнению, таким образом министр юстиции может оказывать влияние на неугодных судей проведением дисциплинарного производства против них.  

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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