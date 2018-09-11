В Европарламенте решается судьба Венгрии в ЕС

Если в Европарламенте сочтут, что Будапешт нарушает основные принципы Евросоюза, на Венгрию могут наложить штрафные санкции, лишающие ее права голоса в Совете ЕС. Голосование пройдет 12 сентября.
Депутаты Европейского парламента в Страсбурге в среду, 12 сентября, будут голосовать за резолюцию, позволяющую наложить штрафные санкции в отношении Венгрии. Накануне в Европарламенте был заслушан доклад по ситуации в Венгрии, подготовленный депутатом от Нидерландов Джудит Саргентини, и прошло обсуждение вопроса о соблюдении правительством венгерского премьер-министра Виктора Орбана европейских ценностей.
Если в Европарламенте придут к выводу, что Будапешт нарушает принципы демократии, верховенства закона и соблюдения прав человека, в отношении страны может быть запущена юридическая процедура по статье 7 Договора о Евросоюзе, позволяющая, в числе прочего, лишить ее права голоса в Совете ЕС.
Венгерская правозащитница: Мы превратились в мишени для нападок
Правозащитница Марта Пардави ясно осознает, что ожидает ее после участия в дискуссии, в которой идет речь о систематических нарушениях венгерским правительством прав человека и верховенства закона. Сопредседатель Венгерского Хельсинкского комитета, Пардави ежедневно ощущает последствия своей борьбы за то, что принято считать европейскими ценностями повсюду в ЕС, но только не в Венгрии Виктора Орбана.
Пардави, чья организация занимается поддержкой и защитой просителей убежища в Венгрии, рассказывает DW о том, что произошло после ее недавнего выступления в комитете Европарламента по гражданским свободам.
"Уже во время мероприятия, пока я была здесь, в Брюсселе, моим коллегам в будапештском офисе стали приходить мейлы с проклятиями, нас обвиняли в том, что мы клевещем на Венгрию, хотя мы лишь боремся за соблюдение принципов демократии, - вспоминает правозащитница. - Я и мои коллеги, которые обсуждают в Европарламенте проблемы верховенства права в Венгрии, превратились в мишени для нападок. Мы стали опасаться за свою безопасность, и у нас есть доказательства того, что это не беспочвенный страх".
Доклад по Венгрии Джудит Саргентини
В докладе, который подготовила депутат Европарламента от Нидерландов Джудит Саргентини, говорится о систематических нарушениях венгерским правительством главенства права, о проблемах в конституционной, избирательной и судебной системах, ухудшении ситуации со свободой слова и давлении на гражданское общество. По словам докладчика, подобной ситуации нет места в Евросоюзе.
Саргентини призывает своих коллег поддержать ее рекомендации по запуску статьи 7 Договора о Евросоюзе на голосовании 12 сентября. Данная статья позволяет направить официальное предупреждение любой стране, обвиненной в нарушении основных ценностей, на которых основан Евросоюз. Если это не возымеет желаемого эффекта, статья позволяет наложить на государство-нарушитель ряд санкций, вплоть до приостановления права голоса в Совете ЕС.
Как утверждает Джудит Саргентини, нападки Орбана на прессу, судебную систему, мигрантов, беженцев и представителей меньшинств представляют "системную угрозу" основным принципам ЕС.
"Мы теряем легитимность в вопросах защиты прав человека и демократических ценностей за пределами Евросоюза, если мы позволяем нарушать их внутри ЕС, - говорит Саргентини в беседе с DW. - Но основная проблема заключается в том, что от инклюзивной демократии страдают жители Венгрии".
Другая точка зрения: отчет основан на лжи и ошибках
С выводами Саргентини согласны не все. Не поддерживает их и Миклош Санто, руководитель расположенного в Будапеште Центра основных прав и свобод. Санто с коллегами обвиняют Саргентини и ее сторонников в проведении "клеветнической кампании" против Орбана и Венгрии. "Этот отчет содержит немало ложных выводов, - утверждает Санто в разговоре с DW. - Его авторы либо неверно интерпретировали венгерские законы, либо просто лгут". По словам Санто, от имени возглавляемого им центра депутатам Европарламента отправлены информационные материалы, указывающие на многочисленные ошибки в отчете.
К примеру, продолжает Миклош Санто, в отчете Саргентини говорится о том, что полномочия венгерского Конституционного суда были сокращены, что не соответствует действительности: в действительности "изменились вопросы его компетенции". Санто критикует и ту часть доклада, в которой говорится о том, что венгерские законы по-прежнему определяют брак исключительно как союз между мужчиной и женщиной, а на уроках в венгерских школах образ женщины - это "прежде всего как образ жены и матери".
По мнению Санто, внимание, которое Саргентини уделяет этим темам, является доказательством того, что она хочет спровоцировать "идеологически мотивированную дискуссию о мировоззрении и природе того, что такое "хорошо" и что такое "плохо". Он называет это "неприемлемым вторжением в венгерский суверенитет".
Представитель Орбана: "Попытка заставить Венгрию принять мигрантов"
За день до начала пленарной сессии Европарламента в Страсбурге официальный представитель венгерского парламента Золтан Ковач устроил брифинг для журналистов. Отчет Джудит Саргентини он пренебрежительно назвал "сплошным враньем", заявив, что "истинным мотивом всего этого является наша позиция в отношении нелегальной миграции", и что "про-мигрантские политические группы отчаянно стремятся подать на Венгрию в суд".
"Европейскому проекту не пойдет на пользу то, что многие политически левые, среди которых президент Франции, пытаются разделить Европу по этому признаку", - уверен Ковач.
С ним категорически не согласна Элис Столльмэйер, исполнительный директор международной инициативы "Защитить демократию". "Если мы по-прежнему верим в европейский проект, у нас просто не остается другого выбора, кроме как отстаивать наши свободы и ценности", - уверена она.
Столльмэйер входит в число тех, кто призывает членов Европейской народной партии - крупнейшей политической силы Европарламента - исключить из своего состава членов партии Виктора Орбана "Фидес", позицию которых Столльмэйер считает антидемократической.
Исход голосования в Европарламенте 12 сентября крайне важен и для тех, кто подвергается в Венгрии нападкам из-за борьбы за соблюдение прав человека. Невозможность применить санкции против Будапешта негативно повлияет на приверженность ЕС защите демократии, уверена венгерская правозащитница Марта Пардави.
Если принятие резолюции провалится, говорит Пардави, не только венгерские власти, но и правительства других стран воспримут этот как ясный и четкий сигнал того, что можно и дальше нарушать основные ценности ЕС, игнорировать принципы взаимозависимости и взаимоограничения законодательной, исполнительной и судебной власти, нарушать права человека, не опасаясь никаких последствий.
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