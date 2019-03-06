 В Еврокомиссии отчитались о росте импорта сжиженного природного газа из США | Новости из Германии о Европе | DW | 08.03.2019

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Европа

В Еврокомиссии отчитались о росте импорта сжиженного природного газа из США

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем посетила Вашингтон, где обсудила имплементацию подписанного Трампом договора о стратегическом сотрудничестве.

Первая в Германии заправка СПГ в земле Бранденбург

Первая в Германии заправка СПГ в земле Бранденбург

Совокупный объем импорта в ЕС сжиженного природного газа (СПГ) из США на начало марта вырос на 181 процент и достиг 7,9 млрд кубических метров по сравнению с периодом до подписания совместного соглашения Вашингтона и Брюсселя по стратегическому сотрудничеству в июле 2018 года.

Договор был заключен в Вашингтоне американским президентом Дональдом Трампом и председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Контекст

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План сооружения немецкого СПГ-терминала называют уступкой Трампу, на которую пошла канцлер ФРГ, и попыткой избежать санкций США из-за газопровода "Северный поток-2". Так ли это? (24.10.2018)

Как пояснили в пятницу, 8 марта, в пресс-службе Еврокомиссии (ЕК), обнародование новой статистики совпало с визитом в американскую столицу еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем и генсека ЕК Мартина Зельмайра (Martin Selmayr).

В среду, 6 марта, Мальмстрем, в частности, встретилась с уполномоченным администрации США по торговле Робертом Лайтхайзером и обсудила с ним вопрос имплементации подписанного в 2018 году соглашения.

Рыночные условия и конкурентоспособные цены

Доля американского СПГ в импорте ЕС с начала 2019 года составила 12,6 процента.

"Европейский Союз готов содействовать увеличению импорта сжиженного природного газа из США при наличии подходящих рыночных условий и конкурентоспособных цен", - пояснили в ЕК.

В ФРГ до сих пор нет ни одного терминала для приема танкеров с СПГ. В обозримом будущем в стране могут появиться от одного до трех терминалов - в Брунсбюттеле, Штаде или Вильгельмсхафене на севере Германии.

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    Автор: Андрей Гурков


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