В еврозоне отмечено рекордное ухудшение деловых настроений с 1985 года

Оценка экономической ситуации в деловых кругах стран еврозоны резко ухудшилась в связи с продолжающейся пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Барометр деловых настроений в апреле снизился на 27,2 до 67 пунктов, сообщила Еврокомиссия в среду, 29 апреля. По ее данным, это самое значительное ухудшение в течение одного месяца с 1985 года.

Ухудшение настроений отмечается как у потребителей, так и во всех отраслях экономики. Наиболее сильно оно выражено в сфере обслуживание и розничной торговле, которые наиболее сильно пострадали от карантинных мер, введенных в большинстве стран еврозоны. В промышленности деловые настроения тоже значительно понизились, однако еще не достигли антирекорда во время финансового кризиса в 2009 году, сообщили в Брюсселе.

В странах еврозоны показатель барометра наиболее сильно упал в Нидерландах (-32,6), Испании (-26), Германии (-19,9) и Франции (-16,3). В Италии из-за жесткого локдауна не было возможности провести исследование, сообщила Еврокомиссия.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует сокращение ВВП стран еврозоны в текущем году на 7,5 процента и рост на 4,7 процента в 2021 году.

Каждому третьему предприятию в ФРГ грозит банкротство

В Германии около трети компаний (29,2 процента) грозит банкротство, если действующие ограничительные меры в стране, направленные на борьбу с эпидемией коронавируса, продлятся более трех месяцев, сообщил в среду Институт экономических исследований в Мюнхене. По его данным, если ограничения сохранятся в течение полугода, то прекратить свое существование будут вынуждены 52,7 процента предприятий. Хуже всего ситуация в торговле: около 45 процентов фирм в нынешних условиях смогут продержаться не больше трех месяцев.

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Смотреть видео 02:42 Поделиться В Германии вводится обязательное ношение защитных масок Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3bUIb В Германии вводится обязательное ношение масок, но немцы начинают уставать от карантина