В Дюссельдорфе выходец из Таджикистана получил срок за терроризм

Высший земельный суд Дюссельдорфа во вторник, 26 января, приговорил к 7 годам лишения свободы выходца из Таджикистана по обвинению в членстве в террористической организации "Исламское государство"(ИГ). По данным следствия, 31-летний мужчина из Вупперталя планировал теракты и другие нападения в Германии и Албании вместе с террористической ячейкой, в которую входили также выходцы из Таджикистана.

В частности, подсудимого обвинили в участии в покушении на убийство жителя Нойса Амира Арабпура, который перешел из ислама в христианство и в своем YouTube-канале критиковал мусульман. В числе обвинений были также планы участвовать в убийстве одного проживающего в Албании бизнесмена с целью финансирования ИГ.

Осужденный частично признал свою вину и незадолго до вынесения приговора признался, что "сильно сожалеет о содеянном", сообщает информагентство dpa. Прокуратура требовала лишения свободы на 8,5 лет.

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