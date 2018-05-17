В Думе создали группу по оценке "потерь Крыма от аннексии Украиной"

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в среду, 20 марта, заявил о создании в парламенте рабочей группы, которая призвана оценить, какой ущерб нанесло экономике Крымского полуострова нахождение в составе независимой Украины.

"Что касается анализа вреда и ущерба, нанесенного Крыму и Севастополю за 23 года аннексии Крыма и Севастополя Украиной, мы этот вопрос обсудим сегодня на совете Государственной Думы", - сообщил Володин, анонсировав "принятие конкретных решений" и подготовку "итогового документа". Руководителем рабочей группы должен стать вице-спикер Думы Иван Мельников из партии КПРФ.

Впервые идею проведения такого анализа Володин озвучил 15 марта в Симферополе. "Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно: нарушены основополагающие права граждан, право на язык, право на образование на своем родном языке, (Украина. - Ред.) разрушила экономику Крыма и Севастополя; фактически аннексия", - заявил он тогда.

Ущерб экономике Украины вследствие аннексии Крыма Россией

Украинские власти неоднократно говорили о многомиллиардных убытках, которые понесла украинская экономика вследствие аннексии Крыма Россией. Один только "Нафтогаз" считает, что потерял на полуострове активов не менее чем на 5 миллиардов долларов. А украинский "Ощадбанк" подал в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате иск на возмещение ущерба суммой в 1,3 миллиарда долларов.

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