 В Думе создали группу по оценке ″потерь Крыма от аннексии Украиной″ | Новости из Германии о России | DW | 20.03.2019

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Россия

В Думе создали группу по оценке "потерь Крыма от аннексии Украиной"

Председатель Госдумы Володин объявил о создании рабочей группы по подсчету ущерба, который якобы нанесен Крыму нахождением в составе Украины. По его словам, "Украина обошлась с Крымом очень непорядочно".

Крымский концерт в Москве

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в среду, 20 марта, заявил о создании в парламенте рабочей группы, которая призвана оценить, какой ущерб нанесло экономике Крымского полуострова нахождение в составе независимой Украины.

Контекст

Украинская компания добивается компенсации за захваченные производственные активы дочерних компаний и газ в подземном хранилище в аннексированном Россией Крыму. (21.09.2017)

Украинский "Ощадбанк" сообщил о победе в Международном арбитраже в деле против РФ о потере активов в результате аннексии Крыма. Сумма возмещения составит 1,3 млрд долларов плюс проценты. (26.11.2018)

"Что касается анализа вреда и ущерба, нанесенного Крыму и Севастополю за 23 года аннексии Крыма и Севастополя Украиной, мы этот вопрос обсудим сегодня на совете Государственной Думы", - сообщил Володин, анонсировав "принятие конкретных решений" и подготовку "итогового документа". Руководителем рабочей группы должен стать вице-спикер Думы Иван Мельников из партии КПРФ.

Впервые идею проведения такого анализа Володин озвучил 15 марта в Симферополе. "Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно: нарушены основополагающие права граждан, право на язык, право на образование на своем родном языке, (Украина. - Ред.) разрушила экономику Крыма и Севастополя; фактически аннексия", - заявил он тогда.

Ущерб экономике Украины вследствие аннексии Крыма Россией

Украинские власти неоднократно говорили о многомиллиардных убытках, которые понесла украинская экономика вследствие аннексии Крыма Россией. Один только "Нафтогаз" считает, что потерял на полуострове активов не менее чем на 5 миллиардов долларов. А украинский "Ощадбанк" подал в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате иск на возмещение ущерба суммой в 1,3 миллиарда долларов.

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    Автор: Игорь Бурдыга


Контекст

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани

После противоречившего конституции страны референдума 16 марта 2014 года аннексированный Крым отмежевался от Украины. Как жили на прилегающей территории последние годы - в галерее DW. (18.03.2019)  

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