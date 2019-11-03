В ДТП с автобусом Flixbus во Франции пострадали десятки человек

На автомагистрали A1 близ Амьена на севере Франции в воскресенье, 3 ноября, перевернулся автобус немецкой транспортной компании Flixbus. По меньшей мере, 29 пассажиров получили легкие травмы, четверо ранены тяжело.

По информации газеты Courrier Picard, при повороте на мокрой от дождя полосе транспортное средство попало в занос, сбило дорожные ограждения и перевернулось. В настоящее время магистраль перекрыта в обоих направлениях.

Всего в автобусе, выполнявшем рейс между Парижем и Лондоном, находились водитель и 32 пассажира. По данным телеканала BFM TV, среди них были более десяти подданных Великобритании, три гражданина США, два - Испании, один - Румынии и один россиянин. В посольстве РФ в Париже эту информацию пока не прокомментировали.

Flixbus осуществляет автобусные перевозки по всей Европе. Компанию отличают умеренные цены на билеты. За это фирму даже подвергали критике, поскольку подобное ценообразование отчасти достигается за счет сотрудников и субподрядчиков.

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По Берлину - на 100-м автобусе Форум Маркса и Энгельса (Marx-Engels-Forum). Этот памятник в восточной части города напоминает о социалистическом прошлом. Скульптурный ансамбль был создан в 1980-е годы. После воссоединения Германии его предлагали убрать, но все же оставили, немного передвинув из-за строительства метро.

По Берлину - на 100-м автобусе Если по поводу каменных Маркса и Энгельса можно спорить, то относительно фонтана Нептуна (Neptunbrunnen) споров не возникает. Он считается одним из самых красивых в городе. Своим появлением перед Красной ратушей обязан Карлу Фридриху Шинкелю. Реализовал его идею скульптор Рейнгольд Бегас - представитель берлинского направления необарокко. Фонтан торжественно открыли в 1891 году.

По Берлину - на 100-м автобусе Недалеко от Красной ратуши на улице Карла Либкнехта находится самый старый действующий храм Берлина - средневековая церковь Святой Марии (St. Marienkirche). Первое письменное упоминание этого памятника архитектуры, возведенного в стиле кирпичной готики, относится к концу XIII века. В результате разрушений и реконструкций позже во внешнем виде церкви появились также элементы барокко и неоготики.

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По Берлину - на 100-м автобусе Александерплац - конечная остановка. Широкой известностью здесь пользуются "Часы мирового времени" (Weltzeituhr), около которых любят встречаться жители и гости Берлина. Часы установили здесь во времена ГДР в ходе генеральной реконструкции площади в 1969 году. В обратный путь, если есть необходимость вернуться на Bahnhof ZOO, знатоки рекомендуют поехать на 200-м маршруте. Автор: Максим Нелюбин

