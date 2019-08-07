В ДТП с автобусом в Новороссийске пострадал 41 человек

В результате аварии под Новороссийском пострадал 41 человек, в том числе 12 детей, еще 3 человека погибли, сообщает агентство "Интерфакс". ДТП произошло в среду, 7 августа: автобус столкнулся с легковым автомобилем, оба транспортных средства упали с обрыва.

Пострадавшие доставлены в больницу, врачи провели 10 операций. Сообщается, что три человека, погибших в аварии, находились в легковом автомобиле. Жертвами ДТП стали женщина и двое детей.

Перевернувшийся автобус принадлежал санаторию "Эллада", принимающему для отдыха сотрудников Федеральной налоговой службы РФ и их семей. Как сообщил администратор учреждения, в момент происшествия гостей санатория в автобусе не было. О том, кто же находился в автобусе, не сообщается. По факту аварии СКР возбудил уголовное дело.

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