 В ДТП с автобусом в Новороссийске пострадал 41 человек | Новости из Германии о России | DW | 08.08.2019

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Россия

В ДТП с автобусом в Новороссийске пострадал 41 человек

Под Новороссийском экскурсионный автобус столкнулся с легковым автомобилем, оба транспортных средства упали в обрыв. В результате аварии пострадал 41 человек, трое погибли.

Разбитое автомобильное стекло (фото из архива)

Контекст

Что нужно знать водителям, попавшим в аварию на скоростной трассе. Правила поведения после ДТП на автобане в Германии. (05.02.2018)

В 2017 году в Германии было зарегистрировано в общей сложности 2,6 миллиона ДТП. 300 тысяч из них - с пострадавшими людьми. Число погибших составило 3177 человек. (05.09.2018)

В результате аварии под Новороссийском пострадал 41 человек, в том числе 12 детей, еще 3 человека погибли, сообщает агентство "Интерфакс". ДТП произошло в среду, 7 августа: автобус столкнулся с легковым автомобилем, оба транспортных средства упали с обрыва.

Пострадавшие доставлены в больницу, врачи провели 10 операций. Сообщается, что три человека, погибших в аварии, находились в легковом автомобиле. Жертвами ДТП стали женщина и двое детей.

Перевернувшийся автобус принадлежал санаторию "Эллада", принимающему для отдыха сотрудников Федеральной налоговой службы РФ и их семей. Как сообщил администратор учреждения, в момент происшествия гостей санатория в автобусе не было. О том, кто же находился в автобусе, не сообщается. По факту аварии СКР возбудил уголовное дело.

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