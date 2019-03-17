В Дрездене судят сирийца по делу о резонансном убийстве в Хемнице

В Дрездене в понедельник, 18 марта, открылся судебный процесс по делу о резонансном убийстве в Хемнице. Перед судом предстал соискатель убежища из Сирии, который обвиняется в том, что в августе 2018 года он вместе с находящимся в бегах иракцем убил ножом в Хемнице 35-летнего гражданина Германии и тяжело ранил еще одного мужчину. Прокуратура предъявила сирийцу обвинение в умышленном убийстве без отягчающих обстоятельств и по ряду других статей.

Посетителей и журналистов, желающих пройти в зал суда, просят пройти через шлюз безопасности. Рассмотрение дела, которое слушает земельный суд Хемница, по соображениям безопасности и из-за большого интереса со стороны общественности, проходит в зале с усиленной охраной в здании Верховного земельного суда Дрездена.

На фоне судебного процесса, который проходит в Дрездене, в самом Хемнице 18 марта ожидается прибытие нескольких сот неонацистов и футбольных хулиганов, которые собираются на похороны лидера ультраправой группировки HooNaRa (Хулиганы-нацисты-расисты) Томаса Халлера (Thomas Haller), скончавшегося от рака 8 марта. Траурная акция, устроенная в память о Халлере около недели тому назад на стадионе CFC в Хемнице, вызвала бурю возмущения по всей Германии.

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