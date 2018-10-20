В Дрездене прошла демонстрация против движения Pegida

В акции "Сердце вместо травли" в Дрездене приняли участие около десяти тысяч человек. В тот же день в городе прошел марш движения Pegida.
В Дрездене в воскресенье, 21 октября, прошла демонстрация в поддержку открытости, толерантности и демократии. На акцию под названием "Сердце вместо травли" вышли около десяти тысяч человек, сообщает dpa.
В акции приняли участие премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer), его заместитель Мартин Дулиг (Martin Dulig) и земельный министр науки и искусства Ева-Мария Штанге (Eva-Maria Stange).
Ранее в то же день в Дрездене прошел парад ксенофобского движения Pegida, которое организует свои акции в этом городе с 21 октября 2014 года.
В этом году, по разным оценкам, на него вышли от двух до пяти тысяч человек.
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