 В Дрездене прошла демонстрация против движения Pegida | Новости из Германии о Германии | DW | 21.10.2018

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Германия

В Дрездене прошла демонстрация против движения Pegida

В акции "Сердце вместо травли" в Дрездене приняли участие около десяти тысяч человек. В тот же день в городе прошел марш движения Pegida.

Демонстрация Сердце вместо травли в Дрездене

Демонстрация "Сердце вместо травли" в Дрездене

В Дрездене в воскресенье, 21 октября, прошла демонстрация в поддержку открытости, толерантности и демократии. На акцию под названием "Сердце вместо травли" вышли около десяти тысяч человек, сообщает dpa.

Контекст

Есть ли ксенофобия в Германии? Творческие люди - выходцы из семей мигрантов из Ирана, Турции, Ганы и Таджикистана - рассказали DW о том, сталкивались ли они с дискриминацией. (10.08.2018)

Поджог в 1993 году дома в Золингене, где жила турецкая семья, - кульминация ксенофобских настроений в ФРГ начала 90-х годов. Спустя 25 лет страна все еще пытается вынести урок из этого преступления. (29.05.2018)

В акции приняли участие премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer), его заместитель Мартин Дулиг (Martin Dulig) и земельный министр науки и искусства Ева-Мария Штанге (Eva-Maria Stange).

Ранее в то же день в Дрездене прошел парад ксенофобского движения Pegida, которое организует свои акции в этом городе с 21 октября 2014 года.

В этом году, по разным оценкам, на него вышли от двух до пяти тысяч человек.

Смотрите также:

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    Концерт для беженцев

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  • Сайт кампании Aktion Arschloch

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  • Тиль Швайгер

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  • Deichkind на Echo-2015

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    Свитера для беженцев

    Гамбургское трио Deichkind, специалисты по хип-хопу и электропанку, вышли на сцену в марте на церемонии награждения лауреатов немецкой музыкальной премии Echo в свитерах с надписью "Refugees welcome". С недавнего времени футболки "Добро пожаловать, беженцы" группа продает через интернет и сборы перечисляет в пользу Pro Asyl.

  • Die Fantastischen Vier

    Назло ксенофобам

    Новая дата для беженцев

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  • Хайнц Рудольф Кунце

    Назло ксенофобам

    Инструменты для беженцев

    Спорт и музыка способствуют воцарению мира и вносят разнообразие в повседневную жизнь. Дабы и беженцам было чем заняться в ожидании дальнейшей своей участи в Германии, немецкий бард Хайнц Рудольф Кунце предложил собирать для них музыкальные инструменты. "Эти исстрадавшиеся люди нуждаются не только в еде и одежде", - заявил музыкант.

  • Катя Риман

    Назло ксенофобам

    Марш для беженцев

    Актриса Катя Риман сообщила газете Welt am Sonntag о планах проведения марша солидарности с беженцами, который она собирается организовать с правозащитными организациями Amnesty International и Pro Asyl. "Мы должны снова идти на улицу, - заявила актриса. - Нельзя оставлять беженцев на растерзание неонацистам и антиисламистам."

  • Кампания солидарности с беженцами

    Назло ксенофобам

    Право для беженцев

    "Право на убежище не подлежит дискуссиям, это одно из основных прав человека", - под таким лозунгом проходит кампания солидарности с беженцами "Kein Bock auf Nazis", которую поддержали более 20 известных музыкальных групп и исполнителей, в частности, Die Toten Hosen, Die Ärzte, Deichkind, Fettes Brot, Jan Delay, Tocotronic, die Beatsteaks.

    Автор: Кристина Рейман-Шнайдер, Элла Володина


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Зачем художник исписал оскорблениями вход в офис Twitter в Гамбурге

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Назло ксенофобам

Солидарность с беженцами в Германии в эти дни проявляют не только рядовые жители, предлагая им свою посильную и бескорыстную помощь, но и многие знаменитости - актеры и музыканты. (16.09.2015)  

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