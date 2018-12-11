 В Дрездене нашли удостоверение ″штази″, выданное Путину | Новости из Германии о Германии | DW | 11.12.2018

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Германия

В Дрездене нашли удостоверение "штази", выданное Путину

В дрезденском архиве обнаружено выданное Путину удостоверение "штази", действовавшее с 1985 по 1989 годы. В архиве, однако, подчеркнули, что это не означает, что Путин был сотрудником "штази".

Владимир Путин в форме сотрудника КГБ

Президент России Владимир Путин во времена работы в Восточной Германии в 80-е годы прошлого века имел удостоверение, выданное министерством госбезопасности ГДР "штази". Этот документ на протяжении многих лет лежал незамеченным в архиве, сообщил агентству dpa руководитель дрезденского филиала ведомства по изучению архивов "штази" Конрад Фельбер (Konrad Felber) во вторник, 11 декабря.

По словам Фельбера, это удостоверение было выдано 31 декабря 1985 года и ежегодно продлевалось вплоть до конца 1989 года. В то время Путин работал в Дрездене в качестве сотрудника советского КГБ. Как пояснил Фельбер, благодаря удостоверению, выданному "штази", Путин имел возможность посещать отделы МГБ ГДР, не подвергаясь тщательному контролю. "Это отнюдь не обязательно означает, что Путин работал на "штази", - пояснил архивариус.

Ранее об обнаружении удостоверения "штази", выданного Путину, сообщила газета Bild.

Контекст

Четверть века в Германии существует специальное федеральное ведомство, занимающееся архивами "штази". Новые задачи вызвали необходимость его реформирования. Подробности - у DW. (12.04.2016)

Эксперт по истории спецслужб Хельмут Мюллер-Энбергс рассказал DW о картотеке агентов ГДР, сотрудничестве "штази" с советской разведкой и влиянии российских спецслужб в Восточной Европе. (12.05.2015)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данную публикацию, сказал, что "во времена Советского Союза, и КГБ, и "штази" были партнерскими службами, поэтому, наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями".

Как сообщил Конрад Фельбер, удостоверение Путина, выданное "штази", было обнаружено в ходе проведенной по запросу СМИ проверки отдела "Кадры и обучение" в дрезденском филиале ведомства по изучению архивов МГБ ГДР. "Это поистине маленькая сенсация. Ведь имя Путина не значилось в документах, в которых фиксировалось выдача удостоверений советским военнослужащим", - заметил архивариус.

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    Автор: Фредерике Мюллер, Ирина Шпаковская


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