В Дрездене вновь можно посетить галерею с "Сикстинской мадонной" (фото)

Дрезден • В столице Саксонии Дрездене в субботу, 29 февраля, после генеральной реконструкции вновь открывается для публики знаменитая Галерея старых мастеров (Gemäldegalerie Alte Meister). Торжественная церемония состоится накануне вечером. Работы продолжались около семи лет и обошлись земельной казне в 50 миллионов евро. Все это время экспозиция была доступна для посетителей лишь частично.

Старые мастера во "Флоренции на Эльбе"

"Наконец, настал нетерпеливо ожидаемый мною час открытия галереи. Я переступил порог святилища и остановился, пораженный: то, что я увидел, превзошло все мои ожидания…" - так в своих мемуарах описывает впечатления от этой коллекции Иоганн Вольфганг фон Гёте (Johann Wolfgang von Goethe). Со времен написания этих строк прошло уже около двух столетий, но музей, который посетил Гёте, не потерял своей притягательной силы. Правда, во времена Гёте коллекция выставлялась в перестроенной придворной конюшне.

"Галерея Земпера" (Sempergalerie) - здание Галереи старых мастеров в дрезденском Цвингере

Проект генеральной реконструкции включал в себя не только ремонт здания, построенного по проекту Готфрида Земпера (Gottfried Semper) в середине XIX века в архитектурном комплексе Цвингер. Во время длительной паузы была также осуществлена полная или частичная реставрация более чем двухсот картин из здешнего огромного собрания, заложенного во времена курфюрста Августа Сильного (August der Starke, 1670-1733) - саксонского правителя из династии Веттинов. Позже Дрезден станут называть "Флоренцией на Эльбе" или "Эльбской Флоренцией", благодаря здешним художественным музеям и выдающимся памятникам архитектуры прошлых веков.

Картина Рембрандта "Похищение Ганимеда" (1653 год) и голова "Плачущего ребенка" Хендрика де Кейзера (1615 год)

В ходе реконструкции Галереи старых мастеров была, в частности, реализована новая концепция освещения, особая роль в которой отведена дневному свету. Залы получили новое цветовое оформление. Специалисты музея также изменили принципы размещения и группировки картин и других экспонатов.

Сикстинская мадонна - гений чистой красоты

Самым известным из экспонатов галереи является "Сикстинская мадонна" Рафаэля - мировой шедевр, занявший исключительное место в российской культуре, особенно, в творчестве Федора Михайловича Достоевского. Российский поэт Василий Жуковский назвал этот образ "гением чистой красоты". Позже слова Жуковского заимствовал Пушкин в знаменитом стихотворении, посвященном Анне Керн.

Сейчас здесь ежегодно бывает более полумиллиона человек. По данным музея, среди посетителей этой экспозиции 75 процентов составляют иностранцы, из них половина - туристы из России.

Статуи Геркуланок из зала античного искусства Галереи старых мастеров в Дрездене

Уникальная коллекция мирового уровня

После реконструкции в Галерее старых мастеров можно будет увидеть, в общей сложности, 1120 экспонатов: 700 картин и 420 скульптур. Среди них - 64 произведения Кранахов (Старшего и Младшего), 39 полотен Рубенса и его учеников, 24 картины ван Дейка. При этом выставлена лишь часть шедевров собрания. Многие произведения находятся в запасниках и предоставляются для временных выставок.

"Спящая Венера" Джорджоне (1510 год)

После Второй мировой войны значительная часть собрания была вывезена в СССР как трофеи. Десять лет картины хранились и реставрировались в Москве в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. В ГДР они были возращены по настоянию Хрущева в 1955 году.

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