 В Дрездене вновь можно посетить галерею с ″Сикстинской мадонной″ (фото) | Кадр дня | DW | 28.02.2020

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Кадр за кадром

В Дрездене вновь можно посетить галерею с "Сикстинской мадонной" (фото)

Достоевский, находясь в Дрездене, много раз приходил к этой картине в Галерею старых мастеров и даже вставал на стул, чтобы лучше рассмотреть глаза и лицо Пресвятой Девы.

Сикстинская мадонна Рафаэля (1513-1514 годы) в Галерее старых мастеров в Дрездене во время специальной экскурсии для прессы

"Сикстинская мадонна" Рафаэля (1513-1514 годы) в Галерее старых мастеров в Дрездене во время специальной экскурсии для прессы

Дрезден • В столице Саксонии Дрездене в субботу, 29 февраля, после генеральной реконструкции вновь открывается для публики знаменитая Галерея старых мастеров (Gemäldegalerie Alte Meister). Торжественная церемония состоится накануне вечером. Работы продолжались около семи лет и обошлись земельной казне в 50 миллионов евро. Все это время экспозиция была доступна для посетителей лишь частично.

Старые мастера во "Флоренции на Эльбе"

"Наконец, настал нетерпеливо ожидаемый мною час открытия галереи. Я переступил порог святилища и остановился, пораженный: то, что я увидел, превзошло все мои ожидания…" - так в своих мемуарах описывает впечатления от этой коллекции Иоганн Вольфганг фон Гёте (Johann Wolfgang von Goethe). Со времен написания этих строк прошло уже около двух столетий, но музей, который посетил Гёте, не потерял своей притягательной силы. Правда, во времена Гёте коллекция выставлялась в перестроенной придворной конюшне.

Галерея Земпера (Sempergalerie) - здание Галереи старых мастеров в дрезденском Цвингере

"Галерея Земпера" (Sempergalerie) - здание Галереи старых мастеров в дрезденском Цвингере

Проект генеральной реконструкции включал в себя не только ремонт здания, построенного по проекту Готфрида Земпера (Gottfried Semper) в середине XIX века в архитектурном комплексе Цвингер. Во время длительной паузы была также осуществлена полная или частичная реставрация более чем двухсот картин из здешнего огромного собрания, заложенного во времена курфюрста Августа Сильного (August der Starke, 1670-1733) - саксонского правителя из династии Веттинов. Позже Дрезден станут называть "Флоренцией на Эльбе" или "Эльбской Флоренцией", благодаря здешним художественным музеям и выдающимся памятникам архитектуры прошлых веков.

Картина Рембрандта Похищение Ганимеда (1653 год) и голова Плачущего ребенка Хендрика де Кейзера (1615 год)

Картина Рембрандта "Похищение Ганимеда" (1653 год) и голова "Плачущего ребенка" Хендрика де Кейзера (1615 год)

В ходе реконструкции Галереи старых мастеров была, в частности, реализована новая концепция освещения, особая роль в которой отведена дневному свету. Залы получили новое цветовое оформление. Специалисты музея также изменили принципы размещения и группировки картин и других экспонатов.

Сикстинская мадонна - гений чистой красоты

Самым известным из экспонатов галереи является "Сикстинская мадонна" Рафаэля - мировой шедевр, занявший исключительное место в российской культуре, особенно, в творчестве Федора Михайловича Достоевского. Российский поэт Василий Жуковский назвал этот образ "гением чистой красоты". Позже слова Жуковского заимствовал Пушкин в знаменитом стихотворении, посвященном Анне Керн.

Сейчас здесь ежегодно бывает более полумиллиона человек. По данным музея, среди посетителей этой экспозиции 75 процентов составляют иностранцы, из них половина - туристы из России. 

Статуи Геркуланок из зала античного искусства Галереи старых мастеров в Дрездене

Статуи Геркуланок из зала античного искусства Галереи старых мастеров в Дрездене

Уникальная коллекция мирового уровня

После реконструкции в Галерее старых мастеров можно будет увидеть, в общей сложности, 1120 экспонатов: 700 картин и 420 скульптур. Среди них - 64 произведения Кранахов (Старшего и Младшего), 39 полотен Рубенса и его учеников, 24 картины ван Дейка. При этом выставлена лишь часть шедевров собрания. Многие произведения находятся в запасниках и предоставляются для временных выставок.

Спящая Венера Джорджоне (1510 год)

"Спящая Венера" Джорджоне (1510 год)

После Второй мировой войны значительная часть собрания была вывезена в СССР как трофеи. Десять лет картины хранились и реставрировались в Москве в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. В ГДР они были возращены по настоянию Хрущева в 1955 году.

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    Август Сильный (1670-1733) правил Саксонией почти четыре десятилетия. Он существенно укрепил позиции этого курфюршества в Европе, а также внес огромный вклад в его культурное развитие. 300 лет назад в здешней резиденции было завершено оформление новых парадных залов, заказанных Августом Сильным по случаю важного события, юбилей которого сейчас отмечают в городе театрализованными представлениями…

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  • Дрезденский замок-резиденция

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Первое упоминание замка на этом месте датировано концом XIII века. За много столетий резиденция не раз перестраивалась, дополнялась, расширялась. Например, в середине XVI века здесь было обустроено тайное хранилище для сокровищ, денег и ценных документов, в котором позже расположилась знаменитая коллекция драгоценностей - музей "Зеленый свод".

  • Дрезденский замок-резиденция

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Замок очень сильно пострадал в 1945 году во время воздушных налетов. Затем полтора десятилетия он находился под временной кровлей. К восстановлению интерьеров приступили в 1960-е годы. Основные работы были завершены лишь в начале 2010-х годов, однако реконструкция парадных залов потребовала больше времени, знаний, усилий и средств. В конце нынешнего сентября здесь побывали первые посетители.

  • Дрезденский замок-резиденция

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Реконструкцию парадных залов можно смело назвать уникальным проектом. В нем принимало участие около 300 реставрационных мастерских и фирм со всей Европы. Перед ними была поставлена задача не только восстановить все в оригинальном виде по фотографиям 1920-1940-х годов, старым гравюрам, письмам и другим документам, но и сделать это с помощью технологий эпохи барокко - старых, забытых, утраченных.

  • Дрезденский замок-резиденция

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Золотую парчу, например, изготовили на специальной мануфактуре во Франции. Расшивали все вручную - шестнадцать человек в Академии художеств в немецком городе Галле. Для одной лишь парадной спальни потребовалось полтора километра шелкового бархата и три с половиной километра золотой парчи.

  • Дрезденский замок-резиденция

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    В 1697 году саксонский курфюрст Август Сильный также получил титулы короля Польского и великого князя Литовского. Для церемонии коронации тогда был изготовлено это облачение - орнат, который можно увидеть теперь в одном из парадных залов.

  • Дрезденский замок-резиденция

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    Среди многочисленных экспонатов также представлена эта королевская похоронная корона Августа Сильного. Помимо парадных залов в Дрезденском замке-резиденции, сейчас вновь открыта для посетителей коллекция фарфора. Именно во время правления Августа Сильного в 1710 году в саксонском городе Майсене (ранее по-русски - Мейсен) была открыта первая в Европе фарфоровая мануфактура.

  • Дрезденский замок-резиденция

    Парадные залы Дрезденского замка-резиденции

    На реконструкцию парадных залов в Дрездене было потрачено, в общей сложности, 34,4 миллиона евро из федерального и земельного бюджетов. Расположенные в замке собрания и коллекции открыты для посетителей ежедневно кроме вторника с 10:00 до 18:00. Входной билет - 12 евро, до 17 лет - бесплатно.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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Ссылки в интернете

gemaeldegalerie.skd.museum

Галерея старых мастеров в Дрездене

Аудио- и видеофайлы по теме

По следам Августа Сильного в Дрездене  

Дрезден - сокровищница искусства на Эльбе  

Музеи Дрездена  

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