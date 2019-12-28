В Донбассе проходит обмен удерживаемыми лицами

Договоренности об обмене пленными были достигнуты участниками Трехсторонней контактной группы после переговоров Зеленского и Путина в "нормандском формате".
Процедура обмена удерживаемыми лицами между Украиной и сепаратистами в Донбассе, договоренности о котором достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ), началась в воскресенье, 29 декабря, в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" на линии разграничения в Донецкой области.
"В эти минуты в Майорске в Донецкой области стартовал долгожданный процесс взаимного освобождения: наши ребята возвращаются на Родину", - написала в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова. По словам Денисовой, наблюдение за обменом осуществляет представитель уполномоченного по защите прав военнослужащих Олег Чуйко, консультант Александр Денисов и общественный активист Андрей Чуйко.
Пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского разместила в Facebook фотографии с места событий. На них видно, что в районе КПП дежурит несколько карет скорой помощи и стоит группа автобусов.
О начале обмена сообщили также российские агентства со ссылкой на "уполномоченную по правам человека" самопровозглашенной "ДНР" Дарью Морозову. "Мы готовы отдать украинской стороне 55 человек, они нам - 87, но окончательные цифры будут по итогам верификации", - заявила она.
Ранее представитель самопровозглашенной "ЛНР" в гуманитарной подгруппе ТГК Ольга Кобцева рассказала журналистам, что речь идет об освобождении удерживаемых лиц "с территории Украины" и с территории "республик". По ее утверждению, "договоренность по спискам" была достигнута 28 декабря.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский накануне подтвердил, что обмен может состояться 29 декабря, однако оговорился, что "верификация… пока не полностью завершена".
Работа контрольного пункта приостановлена
Между тем в Facebook на странице Операции объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе ранее сообщили, что КПВВ не будет осуществлять пропускные операции в воскресенье "по техническим причинам".
Обмен "всех на всех"
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский договорились об обмене удерживаемыми лицами в начале декабря в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате"по урегулированию конфликта в Донбассе.
Речь шла об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" до 31 декабря этого года и разведении еще в трех пунктах на линии разграничения.
Ранее сообщалось, что украинская сторона планирует передать властям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" в рамках обмена пленными. У ворот следственного изолятора Лукьяновское, где содержались заключенные, 28 декабря прошла акция протеста против освобождения экс-беркутовцев.
Освобождение Сенцова
Последний масштабный обмен заключенными между Россией и Украиной прошел в сентябре 2019 года. С каждой стороны было освобождено по 35 человек, в том числе украинский режиссер Олег Сенцов, который в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании террористического сообщества на территории аннексированного РФ полуострова Крым, и моряки с трех военных судов, захваченных в Керченском проливе.
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