В Донбассе вводят режим прекращения огня

В Донбассе 29 декабря, начиная с 00:01 по местному времени (01:01 мск), будет введен бессрочный режим прекращения огня. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук.

"Нам удалось сегодня достичь такой договоренности", - подчеркнул он, говоря о соглашении, выработанном в режиме видеоконференции.

Ранее представитель народной милиции самопровозглашенной "ЛНР" Андрей Марочко подчеркнул готовность к устанавливаемому в связи с новогодними и рождественскими праздниками перемирию и выразил надежду "на деэскалацию конфликта" в регионе.

Перемирие устанавливалось не раз

В минувшие годы стороны не раз договаривались о прекращении боев - перед началом учебного года, Пасхой и Рождеством, однако каждый раз перемирие нарушалось вскоре после начала. Всего договоренности о режиме тишины достигались уже более 20 раз. В военных действиях на востоке Украины между правительственными силами и отрядами пророссийских сепаратистов с 2014 года погибли, по данным ООН, свыше 10 тысяч человек.

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