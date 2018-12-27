 В Донбассе вводят режим прекращения огня | Новости из Германии об Украине | DW | 27.12.2018

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Украина

В Донбассе вводят режим прекращения огня

Перемирие на востоке Украины устанавливается с 29 декабря.

Знак, предупреждающий о минировании местности в Зайцеве на востоке Украины

Знак, предупреждающий о минировании местности в Зайцеве на востоке Украины

В Донбассе 29 декабря, начиная с 00:01 по местному времени (01:01 мск), будет введен бессрочный режим прекращения огня. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук.

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"Нам удалось сегодня достичь такой договоренности", - подчеркнул он, говоря о соглашении, выработанном в режиме видеоконференции.

Ранее представитель народной милиции самопровозглашенной "ЛНР" Андрей Марочко подчеркнул готовность к устанавливаемому в связи с новогодними и рождественскими праздниками перемирию и выразил надежду "на деэскалацию конфликта" в регионе.

Перемирие устанавливалось не раз

В минувшие годы стороны не раз договаривались о прекращении боев - перед началом учебного года, Пасхой и Рождеством, однако каждый раз перемирие нарушалось вскоре после начала. Всего договоренности о режиме тишины достигались уже более 20 раз. В военных действиях на востоке Украины между правительственными силами и отрядами пророссийских сепаратистов с 2014 года погибли, по данным ООН, свыше 10 тысяч человек.

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