 В доме отравленного в Эймсбери британца нашли флакон с ″Новичком″ | Новости из Германии о Европе | DW | 13.07.2018

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Европа

В доме отравленного в Эймсбери британца нашли флакон с "Новичком"

Флакон с "Новичком" был найден через день после допроса Чарли Роули. Эксперты должны установить, были ли отравлены Сергей и Юлия Скрипали веществом из этой же партии.

Обыск в поисках Новичка

Обыск в поисках "Новичка"

Полиция Великобритании обнаружила в Эймсбери, в доме отравленного британца Чарли Роули, емкость, в которой содержалось нервно-политическое вещество. Об этом говорится в заявлении Скотланд-Ярда, опубликованном в пятницу, 13 июля.

Как указывается в сообщении, "маленький флакон был найден в доме в ходе обыска" еще 11 июля. Он тут же был передан для анализа в лабораторию Портон-Даун, эксперты которой подтвердили, что содержавшееся в емкости вещество соответствует по своему составу боевому ОВ "Новичок". "Будут проведены дальнейшие тесты, для того чтобы установить, принадлежит ли это вещество к той же партии, которой отравили Сергея и Юлию Скрипалей в марте - это приоритетный вопрос для полиции", - отмечается в заявлении.

Контекст

По данным Скотленд-Ярда, британка Дон Стерджес погибла от отравления ядом группы "Новичок". Ранее им были отравлены экс-агент Скрипаль и его дочь. DW - с основными фактами об этом веществе. (09.07.2018)

Следователи намерены выяснить, каким образом Чарли Роули и его спутница могли вступить в контакт с отравляющим веществом. Подробности допроса пока не сообщаются. (11.07.2018)

Правоохранители продолжает расследование, чтобы получить ответы на вопросы: откуда взялась эта бутылочка и как она оказалась в доме у Чарли Роули. Глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нил Басу назвал находку в доме значительным и позитивным событием. Тем не менее, по его словам, полиция не может "гарантировать, что больше не осталось вещества, и оцепление не будет снято в течение некоторого времени. Это должно позволить продолжить тщательный обыск,  помочь следственной группе, а также является мерой предосторожности для обеспечения общественной безопасности".

Граждане Великобритании 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес 3 июня были доставлены в больницу в Эймсбери с симптомами, схожими с теми, что появляются при отравлении нервно-паралитическим веществом "Новичок". Пострадавшим оказывалась медицинская помощь в той же клинике, где лечили Сергея и Юлию Скрипалей. 8 июля врачи констатировали смерть Стерджес, 10 июля было объявлено, что Роули пришел в себя, его состояние остается критическим, но угрозы жизни нет. Пострадавший уже дал первые показания полиции.

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    О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

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    Скрипалей удалось спасти

    По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.

  • Жанна Немцова и Борис Джонсон

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    Споры о стране происхождения яда

    Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Вил Мирзаянов

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    О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

  • Госпиталь в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Новый случай отравления под Солсбери

    4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".

  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

    "Новичок" и его жертвы

    Опять "Новичок"

    Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

  • Полиция в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Смерть Дон Стерджес

    8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.

  • Гэвин Уильямсон

    "Новичок" и его жертвы

    Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы

    9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


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Первая смерть от яда “Новичок”: какой реакции из Лондона ждать Кремлю? - DW Новости

Контекст

"Новичок" и его жертвы

По данным Скотленд-Ярда, умершая 8 июля британка Дон Стерджес была отравлена ядом группы "Новичок". Как и ранее экс-агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. DW - о "Новичке" и его жертвах. (10.07.2018)  

Ссылки в интернете

Заявление Скотланд-Ярда

Аудио- и видеофайлы по теме

Первая смерть от яда “Новичок”: какой реакции из Лондона ждать Кремлю? - DW Новости  

Британцы в шоке: триллер с ядом "Новичок" продолжается – DW Новости  

Отравление Скрипалей: в МИД РФ подозревают Лондон в синтезе "Новичка" - DW Новости  

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