В доме отравленного в Эймсбери британца нашли флакон с "Новичком"

Полиция Великобритании обнаружила в Эймсбери, в доме отравленного британца Чарли Роули, емкость, в которой содержалось нервно-политическое вещество. Об этом говорится в заявлении Скотланд-Ярда, опубликованном в пятницу, 13 июля.

Как указывается в сообщении, "маленький флакон был найден в доме в ходе обыска" еще 11 июля. Он тут же был передан для анализа в лабораторию Портон-Даун, эксперты которой подтвердили, что содержавшееся в емкости вещество соответствует по своему составу боевому ОВ "Новичок". "Будут проведены дальнейшие тесты, для того чтобы установить, принадлежит ли это вещество к той же партии, которой отравили Сергея и Юлию Скрипалей в марте - это приоритетный вопрос для полиции", - отмечается в заявлении.

Правоохранители продолжает расследование, чтобы получить ответы на вопросы: откуда взялась эта бутылочка и как она оказалась в доме у Чарли Роули. Глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нил Басу назвал находку в доме значительным и позитивным событием. Тем не менее, по его словам, полиция не может "гарантировать, что больше не осталось вещества, и оцепление не будет снято в течение некоторого времени. Это должно позволить продолжить тщательный обыск, помочь следственной группе, а также является мерой предосторожности для обеспечения общественной безопасности".

Граждане Великобритании 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес 3 июня были доставлены в больницу в Эймсбери с симптомами, схожими с теми, что появляются при отравлении нервно-паралитическим веществом "Новичок". Пострадавшим оказывалась медицинская помощь в той же клинике, где лечили Сергея и Юлию Скрипалей. 8 июля врачи констатировали смерть Стерджес, 10 июля было объявлено, что Роули пришел в себя, его состояние остается критическим, но угрозы жизни нет. Пострадавший уже дал первые показания полиции.

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