 В Дзержинске потушен пожар на пострадавшем от взрывов заводе | Новости из Германии о России | DW | 01.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В Дзержинске потушен пожар на пострадавшем от взрывов заводе

Десятки человек получили ранения из-за серии взрывов на предприятии "Кристалл" около Нижнего Новгорода. Этот завод в числе прочего производит боеприпасы.

Панельные дома в Дзержинске на фоне столба дыма

Столб дыма в Дзержинске, 1 июня 2019 года

Сотрудники экстренных служб потушили пожар на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области. Об этом агентство "Интерфакс" сообщает вечером в субботу, 1 июня, со ссылкой на неназванного представителя оперативного штаба. Площадь возгорания на предприятии составила около 800 квадратных метров, пишет агентство со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

Контекст

Профессиональных пожарных в Германии мало, но недостатка кадров не ощущается. При этом большинство немецких пожарных - добровольцы. Они тушат огонь, хотя не получают за это зарплату. (20.04.2019)

Экологи подают петицию в Роспотребнадзор, требуя регулярного информирования граждан о степени загрязнения воздуха. Какова она на данный момент - у DW. (30.10.2018)

В результате взрывов пострадали десятки человек

Как минимум три взрыва прогремели на предприятии "Кристалл" 1 июня. По разным данным, от 40 до 79 человек получили ранения. Часть пострадавших была направлена в больницы. Пресс-служба правительства региона заявила об отсутствии угрозы загрязнения воздуха после инцидента.

В результате происшествия было разрушено административное здание, говорится в сообщении регионального управления МЧС.

По предварительной информации, взрывы произошли в цехе полимеров. По словам неназванного собеседника "Интерфакса", там производились фугасные авиабомбы и компоненты к ним, а также хранились боеприпасы.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android 

Смотрите также:

  • Котенок под капотом

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Котенок под капотом

    Бригаду спасателей из Дортмунда вызвал владелец машины, который услышал мяуканье из-под капота своего автомобиля, а когда открыл его, то увидел застрявшего глубоко внизу котенка. Спасти котенка удалось лишь после того, как пожарные размонтировали днище автомобиля. Как он туда ухитрился залезть - загадка. По всей видимости, котенок пытался согреться там в холодную декабрьскую ночь.

  • Енот в трубе

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Енот в трубе

    Пожарным города Гёппингена на юге Германии пришлось вызволять этого енота из дымовой трубы камина. Лишь с помощью троса, на который был прикреплен щит, им удалось буквально протолкнуть животное в подвал, в котором его ждали спасатели.

  • Косули провались в шахту

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Косули провались в шахту

    В июне 2017 года пожарные Дортмунда спасли двух молодых косуль, которые упали в шахту бывшей теплоэлектростанции. Косулям повезло, что их рев услышали случайные прохожие, которые и позвали на помощь спасателей.

  • Спасение ежа

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Ежик в заборе

    В сентябре 2017 года в Бонне между прутьями железного забора застрял еж. Приехавшие спасатели смогли освободить его, перекусив толстые металлические прутья с помощью специальных арматурных ножниц

  • Косуля в воротах

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Косуля в воротах

    В закрытых металлических воротах мусороперерабатывающего предприятия города Штендаля в земле Саксония-Анхальт застряла косуля, которая пыталась пролезть между металическими прутьями. Здесь перекусывать прутья не пришлось: пожарные воспользовались специальным расширителем-домкратом: чтобы освободить напуганное животное.

  • Попугай

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Попугай испугался крякающих уток

    Артист цирка Алессио Фохезато из Штутгарта благодарен пожарным за то, что они смогли достать с дерева его попугая по кличке Пако. Двенадцатилетний попугай во время репетиции у озера вырвался из рук артиста и приземлился на верхушке дерева. Он испугался кряканья уток в парке. Пако не подавался уговорам своего хозяина вернуться на землю. На помощь пришли спасатели, поднявшиеся по пожарной лестнице.

  • Кошка из горящей квартиры

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Кошка из горящей квартиры

    Сотрудник пожарной службы Ганновера Штефан Альбрехт (Stefan Albrecht) вынес в июле 2017 года из горящей квартиры кошку. Она отравилась углекислым газом, поэтому ей дали подышать чистым кислородом. И спасли ее.

  • Куры на автобане

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Куры на автобане

    Неподалеко от города Линца потерпел аварию грузовик, который вез клетки с курами.В результате на автостраде оказалось семь тысяч кур. Сотрудникам пожарной службы понадобилось несколько часов на то, чтобы поймать их и водворить обратно в клетки. Все это время движение по автобану было перекрыто.

  • Свиньи под присмотром

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Свиньи под присмотром

    В окрестностях города Ашеберга шофер грузовика, перевозившего 135 свиней, не справился с управлением и съехал в кювет. Грузовик перевернулся, пять свиней погибли сразу, еще пять получили ранения, несовместимые с жизнью, и их пришлось усыпить. За оставшимися в живых 125 свиньями присматривала, а потом загружала их в кузов другого автомобиля бригада пожарных.

    Автор: Виктор Вайц


Смотреть видео 02:28

Когда зеваки мешают спасателям

 

Контекст

Как немецкие пожарные спасают животных

Немецкие пожарные не только тушат пожары и спасают людей из огня. По долгу службы они приходят на помощь и животным. В нашей фотогалерее - несколько таких случаев в 2017 году. (12.12.2017)  

Ссылки в интернете

Сообщение управления МСЧ России по Нижегородской области

Аудио- и видеофайлы по теме

Когда зеваки мешают спасателям  

Когда все сгорело, а почта все равно работает  

Гражданин РФ мог устроить взрывы в Германии – DW Новости  

Также по теме

Russland | Explosionen in Dzerzhinsk

В результате взрывов близ Нижнего Новгорода пострадали более 40 человек 01.06.2019

На территории завода около Нижнего Новгорода, который в том числе производит боеприпасы, произошла серия взрывов. Около 40 человек пострадали.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Схватка за Ташкент - АЭС против Volkswagen  

Польский ультиматум России: утром - деньги, вечером - нефть по "Дружбе"  

Что означает запрет Пентагона на запуск спутников с помощью России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно