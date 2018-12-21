 В Джибути задержан вероятный соучастник теракта против Charlie Hebdo | Новости из Германии о Европе | DW | 21.12.2018

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Европа

В Джибути задержан вероятный соучастник теракта против Charlie Hebdo

Петер Шериф предположительно поддерживал контакт с братьями Куаши, напавшими на редакцию французского журнала Charlie Hebdo в 2015 году, и играл значимую роль в организации преступления.

У редакции журнала Charlie Hebdo после нападения, январь 2015 года

У редакции журнала Charlie Hebdo после нападения, январь 2015 года

В восточноафриканском государстве Джибути задержан предполагаемый исламист из окружения братьев Шерифа и Саида Куаши, напавших на редакцию  сатирического еженедельника Charlie Hebdо в Париже в 2015 году. 36-летний Петер Шериф, известный под псевдонимом Абу Хамза, взят под стражу и должен быть выслан во Францию, сообщил глава французского Минобороны Флоранс Парли в пятницу, 21 декабря.

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По версии следствия, задержанный регулярно поддерживал контакт с братьями Куаши. В интервью радиостанции RTL Парли пояснил, что Шериф "играл важную роль в организации" нападения на Charlie Hebdo.

По информации AFP, Петер Шериф воевал на стороне террористической группировки "Аль-Каида" в Ираке, где был задержан в 2004 году и приговорен к 15 годам заключения. Через три года исламист сбежал и отправился в Сирию. Позже его вновь задержали и выслали во Францию, где Шерифу после полутора лет тюрьмы удалось бежать в Йемен. В 2015 году власти США добавили Шерифа в список террористов в качестве члена йеменского отделения "Аль-Каиды".

Нападение на Charlie Hebdo

В результате вооруженного нападения на редакцию Charlie Hebdo в Париже 7 января 2015 года погибли 12 человек. Нападение совершили братья Шериф и Саид Куаши, которые заявили о своей принадлежности к группировке "Аль-Каида". Оба были убиты во время спецоперации. Их сообщник Амеди Кулибали 9 января того же года застрелил сотрудницу полиции на южной окраине Парижа, а затем захватил заложников в магазине Hyper-Cacher и там убил еще четырех человек. Полиция застрелила Кулибали.

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    Автор: Екатерина Венкина


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