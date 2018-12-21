В Джибути задержан вероятный соучастник теракта против Charlie Hebdo

В восточноафриканском государстве Джибути задержан предполагаемый исламист из окружения братьев Шерифа и Саида Куаши, напавших на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdо в Париже в 2015 году. 36-летний Петер Шериф, известный под псевдонимом Абу Хамза, взят под стражу и должен быть выслан во Францию, сообщил глава французского Минобороны Флоранс Парли в пятницу, 21 декабря.
По версии следствия, задержанный регулярно поддерживал контакт с братьями Куаши. В интервью радиостанции RTL Парли пояснил, что Шериф "играл важную роль в организации" нападения на Charlie Hebdo.
По информации AFP, Петер Шериф воевал на стороне террористической группировки "Аль-Каида" в Ираке, где был задержан в 2004 году и приговорен к 15 годам заключения. Через три года исламист сбежал и отправился в Сирию. Позже его вновь задержали и выслали во Францию, где Шерифу после полутора лет тюрьмы удалось бежать в Йемен. В 2015 году власти США добавили Шерифа в список террористов в качестве члена йеменского отделения "Аль-Каиды".
Нападение на Charlie Hebdo
В результате вооруженного нападения на редакцию Charlie Hebdo в Париже 7 января 2015 года погибли 12 человек. Нападение совершили братья Шериф и Саид Куаши, которые заявили о своей принадлежности к группировке "Аль-Каида". Оба были убиты во время спецоперации. Их сообщник Амеди Кулибали 9 января того же года застрелил сотрудницу полиции на южной окраине Парижа, а затем захватил заложников в магазине Hyper-Cacher и там убил еще четырех человек. Полиция застрелила Кулибали.
Смотрите также:
-
Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге
Преступник стрелял по толпе из автоматического оружия
Преступник открыл стрельбу из автоматического оружия на рождественском базаре близ Страсбургского собора в историческом центре города. Погибли три человека, еще 12 получили ранения. 29-летнего мужчину попробовали задержать французские военнослужащие, патрулировавшие улицы в рамках антитеррористической операции Sentinelle. Нападавший был ранен, однако сумел скрыться с места преступления.
-
Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге
Подозреваемый представлял угрозу нацбезопасности
До атаки в Страсбурге нападавший, по данным немецких правоохранительных органом им является 29-летний Шериф Ш., уже попадал в поле зрения полиции. Французские спецслужбы присвоили ему статус лица, "представляющего угрозу национальной безопасности" (статус fiche S). Военнослужащие Национальной жандармерии должны были арестовать его утром 11 декабря, но не застали дома.
-
Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге
Шериф Ш. имеет судимости за кражи
По информации немецкой полиции, 29-летний Шериф Ш. имеет судимости за многочисленные кражи, совершенные во Франции, Швейцарии и Германии. Одно из наказаний он отбывал в немецкой тюрьме, после чего в 2017 году был депортирован во Францию. Шериф Ш. вырос в многодетной семье в Страсбурге, не имеет профессионального образования, с 2011 года был безработным. До суда в ФРГ он провел в тюрьмах 4 года.
-
Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге
Мотивы нападавшего пока не известны
Власти Франции и местные СМИ пока никак не комментируют мотивы нападавшего. Кроме того, непонятно, действовал ли он в одиночку или при поддержке сообщников. В мэрии Страсбурга вскоре после атаки сообщили, что "есть подозрения о наличии второго" соучастника, который мог быть вовлечен в инцидент со стрельбой. Тем не менее подтверждений на этот счет позднее не поступало.
-
Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге
Европарламент перекрыли
С 10 декабря в Страсбурге проходили пленарные заседания Европарламента. В город съехались сотни депутатов и их помощников. После первых сообщений о стрельбе вход в здание и выходы из него перекрыли. При этом меры безопасности были повышены еще до инцидента - полиция тщательно досматривала личные вещи людей, направлявшихся в центр.
-
Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге
Расследование ведет подразделение прокуратуры по борьбе с терроризмом
Президент Франции Эмманюэль Макрон был проинформирован о нападении и направил в Страсбург главу МВД страны Кристофа Кастанера. Расследование инцидента взяло на себя подразделение по борьбе с терроризмом прокуратуры Парижа. К следственным мероприятиям подключилось Главное управление внутренней безопасности МВД - одна из спецслужб Франции. Дело заведено по статьям убийство и попытка убийства.
-
Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге
Один из старейших рождественских базаров в Европе
Рождественский базар в Страсбурге - один из старейших и крупнейших в Европе. Город в Эльзасе близ границы с Германией называют "европейской столицей Рождества". Ежегодно туда съезжаются около 2 млн туристов. Вскоре после происшествия торговая площадь и прилегающие к ней улицы опустели. Силы поддержания правопорядка установили в центре два периметра безопасности.
Автор: Екатерина Венкина