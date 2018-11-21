В детском доме для тюленей - пополнение (фото)

В Германии работает две станции, на которых заботятся о маленьких тюленях.
21.11.2018, Фридрихског • Знакомьтесь: Элвис. Этому осиротевшему или потерявшемуся бельку - около четырех недель. В новом сезоне он стал первым тюлененком, поступившим в один из двух приютов для бельков в Германии - во Фридрихскоге на Северном море. О нем будут заботиться и позже выпустят на свободу - в числе около двухсот других найденышей, которых выхаживают и выкармливают здесь каждый год.
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Леа, Фите и Штёртебекер. Этих трех детенышей тюленей выкормили на одной из немецких станций для осиротевших или потерявшихся бельков.
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