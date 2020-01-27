 В день 75-летия освобождения Освенцима в концлагере почтили память жертв | Новости из Германии о Европе | DW | 27.01.2020

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Европа

В день 75-летия освобождения Освенцима в концлагере почтили память жертв

Президент Польши Анджей Дуда и более 200 выживших узников возложили венки у "черной стены" в Освенциме, где были расстреляны тысячи заключенных.

Памятные мероприятия в Освенциме, 27 января 2017 года

Памятные мероприятия в Освенциме

На территории бывшего лагеря смерти Освенцим в понедельник, 27 января, проходят мероприятия в память об освобождении концлагеря Красной армией 75 лет назад. Президент Польши Анджей Дуда и более 200 выживших узников возложили траурные венки к так называемой "черной стене", у которой эсэсовские охранники казнили тысячи заключенных.

Контекст

Через 75 лет после освобождения Освенцима президент ФРГ говорил на Всемирном форуме памяти Холокоста о немецком стыде и ответственности. Тон его речи был абсолютно правильным, считает Марсель Фюрстенау. (24.01.2020)

Многие из оставшихся в живых в знак памяти о лагерной одежде в сине-белую полоску облачились в головные уборы этих цветов. "Мы хотим, чтобы следующее поколение знало, через что мы прошли, и чтобы это никогда больше не повторилось", - сказал один из бывших узников лагеря 93-летний Давид Маркс. В годы Холокоста он потерял около 35 родственников.

В отличие от пятого Всемирного форума памяти жертв Холокоста в Иерусалиме, в работе которого на минувшей неделе приняли участие президент Израиля Реувен Ривлин, председатель израильского правительства Биньямин Нетаньяху, а также главы государств и правительств около 50 стран, в том числе России и Франции, в центре внимания в ходе траурных мероприятий в Освенциме находятся не политики, а бывшие заключенные.

Президент ФРГ впервые приехал в Освенцим

"Речь идет о выживших, а не о политике", - пояснил глава Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер. 
Во второй половине дня в Освенциме соберутся представители делегаций из 50 стран мира. Так, президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), впервые посетившего территорию бывшего концлагеря, сопровождают три бывших узника. Они прилетели в Польшу совместным рейсом из Берлина, где Штайнмайер принимал их в своей официальной резиденции - дворце Бельвю. 

Как сообщает корреспондент DW, официальное начало основной части мероприятий запланировано на 15.30 по местному времени (17.30 мск). 

Новость дополняется.

Смотрите также:

  • Ворота с надписью ''Труд освобождает''

    Лагерь смерти Освенцим

    Ворота с надписью "Труд освобождает"

    Вход на территорию бывшего лагеря Аушвиц 1. Комплекс близ польского города Освенцим состоял из трех основных лагерей: Аушвиц 1, Аушвиц 2 и Аушвиц 3. Первый лагерь, созданный в 1940 году, стал впоследствии административным центром всего комплекса. Охраняли узников военнослужащие войск СС из отрядов "Мертвая голова".

  • В лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одном из административных помещений

    Заключенные лагеря Аушвиц 1 были обязаны работать. Изматывающий труд и скудная пища стали причиной гибели многих узников.

  • Камера заключенного в лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одной из камер

    Заключенных морили голодом, помещали в камеры, где можно было только стоять, сажали в герметично закрывавшийся карцер, где они умирали от нехватки кислорода, пытали, расстреливали. В 1941 году в лагере Аушвиц 1 провели опыты по отравлению группы заключенных газом. Результаты были признаны успешными…

  • Одежда заключенного

    Лагерь смерти Освенцим

    Нашивки

    Заключенных лагеря делили на особые категории, что было визуально отражено нашивками на одежде. К примеру, розовый треугольник - узник-гомосексуал, красный - политзаключенный. Такая нашивка, как на этой фотографии, свидетельствовала о еврейском происхождении узника.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь Аушвиц 2

    Бараки практически не сохранились. Большинство из них были наскоро сколочены из досок и бревен. О том, что они здесь были, сегодня напоминают только печные трубы.

  • Внутри барака

    Лагерь смерти Освенцим

    Внутри барака

    В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь смерти

    Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Рабский труд

    Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    К "медикам"

    Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

  • На территории, где был лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Прислуга

    Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

  • Фотографии убитых

    Лагерь смерти Освенцим

    Холокост

    Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

  • Вагон, в котором везли узников

    Лагерь смерти Освенцим

    Дорога смерти

    Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

  • Личные вещи узников

    Лагерь смерти Освенцим

    В музее

    В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

  • Печи в одном из крематориев

    Лагерь смерти Освенцим

    Печи, в которых сжигали трупы

    В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Огромная территория

    Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

  • Лагерь Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    Освобождение

    27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

  • Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Что было дальше

    После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    Лагерь смерти Освенцим

    Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

  • Памятная плита

    Лагерь смерти Освенцим

    Памятная плита

    Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

  • Аушвиц 2. Колючая проволока

    Лагерь смерти Освенцим

    Число жертв

    Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 18:03

Правда об Освенциме - воспоминания бывших узников самого страшного нацистского лагеря смерти

Контекст

Лагерь смерти Освенцим

В это страшное место стоит приехать хотя бы раз в жизни. Увидев бараки, печи, в которых сжигали трупы отравленных газом людей, фотографии истерзанных голодом и издевательствами узников, вы не забудете Освенцим никогда. (27.01.2020)  

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Правда об Освенциме - воспоминания бывших узников самого страшного нацистского лагеря смерти  

Освобождение Освенцима в 1945 году: воспоминания офицера Красной армии о нацистском лагере смерти  

“Мы стали безликими”: бывшая узница Освенцима о своем детстве  

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