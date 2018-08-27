В День независимости Молдавии проходит акция протеста оппозиции

В День независимости Молдавии в центре Кишинева проходит акция протеста, организованная молодежной организацией Occupy Guguta. Участники в понедельник, 27 августа, протестуют против политики властей и действий полиции, ночью разогнавшей манифестантов у памятника Стефану Великому (Штефану чел Маре).

Торжественная церемония под шумные протесты

Перед кордоном полицейских, оттеснивших демонстрантов с центральной площади и из окружающего памятник сквера, сотни молодых людей шумно высказывают протест, используя барабаны, свистульки, кастрюли и другие предметы. Они также выкрикивают различные лозунги, в частности: "Так звучит демократия".

Под это скандирование, заглушаемое военным оркестром, к памятнику Стефану Великому возложили цветы руководители республики. Среди участвовавших в торжественной церемонии были президент Молдавии Игорь Додон, председатель парламента Андриан Канду, премьер-министр Павел Филип, депутаты, министры, а также аккредитованные в Кишиневе дипломаты. Как отмечает "Интерфакс", Додон, Канду и Филип появились вместе впервые за многие месяцы.

Масштабная акция накануне

Накануне Дня независимости в Кишиневе прошла массовая акция протеста, в которой участвовали десятки тысяч человек, поддерживающих разные политические силы и выдвигающих разные требования.

Представители левой "Партии Шора" и правых партий DA (Demnitate si adavar - "Достоинство и правда"), PAS (Partidul "Actiunea si solidaritate" и ЛДПМ (Либерально-демократическая партия Молдавии) препятствовали проведению митингов оппонентов. Периодически на площади вспыхивали конфликты, которые разрешались полицией. Ранним утром 27 августа полиция разогнала манифестантов, остававшихся всю ночь возле памятника. После этого полицейские установили кордоны и перекрыли движение по центральным улицам.

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