 В Демпартии США призывают проверить результаты кокусов в Айове | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.02.2020

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Мир

В Демпартии США призывают проверить результаты кокусов в Айове

Следует изучить записи каждого собрания партактивов, считает председатель Национального комитета Демпартии США. Сенатор Сандерс уже объявил себя победителем, хотя демократы пока не подвели итоги голосования в Айове.

Председатель Национального комитета Демпартии США Томас Перес в Атланте

Председатель Национального комитета Демпартии США Томас Перес

Результаты собраний активистов (кокусов) Демократической партии США в штате Айова необходимо незамедлительно проверить. С таким призывом председатель Национального комитета партии Томас Перес выступил в четверг, 6 февраля. По его словам, проверка означает изучение материалов каждого собрания партийных активистов, что позволит обеспечить точность результатов.

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Демократы уже несколько дней не могут подвести итоги собраний в Айове из-за несовпадений нескольких баз данных. Так, 38-летний Пит Буттиджич, бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана, по итогам обработки 97 процентов участков опережает 78-летнего сенатора от Вермонта Берни Сандерса лишь на 0,14 процентных пункта, свидетельствуют данные AP. Ранее Сандерс уже объявил себя победителем голосования.

Между тем действующий президент США Дональд Трамп уверенно победил на кокусах Республиканской партии в Айове. Его соратники по партии встретили проблемы у демократов критикой и насмешками.

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