В дело историка Соколова вступил новый адвокат

Ожидалось, что во вторник, 9 июня, Октябрьский районный суд Петербурга начнет слушать по существу дело бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова. Его обвиняют в убийстве возлюбленной - 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, а также в незаконном хранении оружия. Тем не менее заседание в очередной раз отложили.



Только что вступивший в дело адвокат Соколова Сергей Лукьянов попросил суд дать ему время ознакомиться с вещественными доказательствами и провести с подсудимым конфиденциальную встречу. По словам Лукьянова, ему необходимо изучить диски с видеозаписями с камер уличного видеонаблюдения и из строительного магазина "Леруа Мерлен" (там Соколов покупал пилу, которой расчленил Ещенко). Кроме того, адвокат хочет исследовать ноутбук девушки. Сам Олег Соколов на заседании заявил, что этот ноутбук - “важнейшее доказательство, без ознакомления с которым невозможно приступить к делу”.



На заседании можно было заметить несогласованность позиций двух адвокатов между собой и с их подзащитным. Лукьянов просил отложить заседание, тогда как Соколов заявлял, что он не против, если суд проведет его 9 июня. Синхронизировать действия пытался второй адвокат Олега Соколова - Александр Почуев. Сам Почуев, судя по всему, рассчитывал, что заседание пройдет имено 9 июня: журналистам, собравшимся у здания суда, он заявил, что представит видеозапись, на которой Анастасия Ещенко “была не в себе”.

Судья согласилась с доводами адвокатов историка



Прокурор поддержала ходатайство защитников Соколова. Представительница потерпевшей стороны Александра Бакшаева была против такого решения. “Усматривается злоупотребление правом, - заявила Бакшаева суду. - Огласить обвинительное заключение можно сегодня”. Тем не менее судья Юлия Максименко согласилась с доводами адвокатов Соколова и перенесла заседание на 15 июня.



Полиция обнаружила доцента истфака СПбГУ Олега Соколова в реке Мойке в ночь на 9 ноября. Он пытался утопить останки аспирантки Анастасии Ещенко, но сам упал в воду. Позднее Соколов признался, что застрелил и расчленил девушку. Национальный центр психиатрии имени Сербского признал Соколова вменяемым.



Это заседание транслировалось в интернете. Из-за пандемии COVID-19 и с учетом резонанса дела Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга провела трансляцию процесса на видеоплатформе YouTube. Прямой эфир смотрели до 260 человек одновременно.



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