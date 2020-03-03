В деле "Сети" защита обжаловала решение суда по пыткам

Защита Ильи Шакурского, приговоренного 10 февраля по делу "Сети" к 16 годам лишения свободы, направила кассационную жалобу на решение Приволжского окружного военного суда, прекратившего производство по жалобе Шакурского на расследование пыток. Об этом сообщает во вторник, 3 марта, информагентство "Интерфакс" со ссылкой на адвоката осужденного Эльдара Гароза.
По словам защитника, о том, что Шакурского пытали током, фигурант дела "Сети" заявлял еще во время следствия, однако уголовное дело в этой связи возбуждено не было.
"Пензенский гарнизонный военный суд посчитал отказ законным. А Приволжский военный суд прекратил производство по делу, объяснив это тем, что основное уголовное дело против Шакурского (по участию в организации "Сеть". - Ред.) поступило в суд для рассмотрения по существу", - цитирует Гароза "Интерфакс". Как пояснил адвокат, уголовное дело в отношении Шакурского и проверка по его сообщению о пытках - это "процессуально разные производства".
Жалоба фигуранта дела "Сети" Пчелинцева на пытки
Другому фигурантe дела "Сети", также являющемуся доверителем Эльдара Гароза, - Дмитрию Пчелинцеву, приговоренному к 18 годам лишения свободы, - суд тоже отказал в возбуждении уголовного дела о применении пыток, сообщил адвокат.
По словам Гароза, в связи с этим решением суда защита Пчелинцева обратилась в Европейский суд по правам человека. Жалоба адвокатов Пчелинцева была зарегистрирована в ЕСПЧ в конце 2019 года.
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Автор: Владимир Изотов, Санкт-Петербург, Евлалия Самедова, Москва