 В деле о пытках в ярославской колонии появились еще два потерпевших | Новости из Германии о России | DW | 12.09.2018

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Россия

В деле о пытках в ярославской колонии появились еще два потерпевших

Еще два заключенных из ИК-1 Ярославской области стали потерпевшими по уголовному делу об избиениях в этой колонии, заявила адвокат Ирина Бирюкова.

ИК-1 в Ярославской области

ИК-1 в Ярославской области

В уголовном деле  об избиении заключенных в ярославской колонии появилось два новых потерпевших. Об этом юрист фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова сообщила во вторник, 11 сентября, агентству РИА "Новости".

Речь идет о заключенных с фамилиями Тарновский и Гукосян, оба продолжают отбывать наказание в колонии номер 1 Ярославской области, уточнила Бирюкова.

Контекст

То, что случилось в колонии под Ярославлем, - увы, не исключение, а правило, считает российский журналист Константин Эггерт. (23.07.2018)

Сергей Бабуркин заявил DW, что знал о факте избиения в Ярославле, однако в СК не отреагировали на жалобу. Уполномоченный по правам человека также объяснил, что делать тем, кто оказался в похожей ситуации. (25.07.2018)

В начале сентября стало известно, что служебная проверка Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) позволила выявить 42 случая "недостойного поведения" сотрудников ведомства, в частности, превышения ими должностных полномочий и унижения достоинства заключенных. При этом было объявлено о проведении повторной проверки в отношении ярославской колонии, так как первую во ФСИН сочли недостаточной.

Обнародование видеозаписей пыток в ИК-1

ИК-1 получила печальную известность после того, как в июле 2018 года "Новая газета" опубликовала видеозапись издевательств сотрудников ярославской колонии над осужденным Евгением Макаровым. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. 12 сотрудников колонии были арестованы, а само расследование передали в центральный аппарат Следственного комитета России.

В конце августа в "Новой" появилась еще одна видеозапись избиений заключенных в ИК-1. На ней фигурировали как сотрудники колонии, известные по первой записи, так и другие лица. Ирина Бирюкова, передавшая "Новой газете" видеозаписи с пытками, покинула Россию из-за угроз в ее адрес.

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    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Автор: Елена Барышева


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