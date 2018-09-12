В деле о пытках в ярославской колонии появились еще два потерпевших

Еще два заключенных из ИК-1 Ярославской области стали потерпевшими по уголовному делу об избиениях в этой колонии, заявила адвокат Ирина Бирюкова.
В уголовном деле об избиении заключенных в ярославской колонии появилось два новых потерпевших. Об этом юрист фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова сообщила во вторник, 11 сентября, агентству РИА "Новости".
Речь идет о заключенных с фамилиями Тарновский и Гукосян, оба продолжают отбывать наказание в колонии номер 1 Ярославской области, уточнила Бирюкова.
В начале сентября стало известно, что служебная проверка Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) позволила выявить 42 случая "недостойного поведения" сотрудников ведомства, в частности, превышения ими должностных полномочий и унижения достоинства заключенных. При этом было объявлено о проведении повторной проверки в отношении ярославской колонии, так как первую во ФСИН сочли недостаточной.
Обнародование видеозаписей пыток в ИК-1
ИК-1 получила печальную известность после того, как в июле 2018 года "Новая газета" опубликовала видеозапись издевательств сотрудников ярославской колонии над осужденным Евгением Макаровым. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. 12 сотрудников колонии были арестованы, а само расследование передали в центральный аппарат Следственного комитета России.
В конце августа в "Новой" появилась еще одна видеозапись избиений заключенных в ИК-1. На ней фигурировали как сотрудники колонии, известные по первой записи, так и другие лица. Ирина Бирюкова, передавшая "Новой газете" видеозаписи с пытками, покинула Россию из-за угроз в ее адрес.
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