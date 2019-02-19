 В деле о массовых беспорядках в Москве появился одиннадцатый фигурант | Новости из Германии о России | DW | 07.08.2019

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Россия

В деле о массовых беспорядках в Москве появился одиннадцатый фигурант

Новый фигурант уголовного дела о беспорядках 27 июля находится в розыске вместе с еще одним мужчиной. Еще 9 человек арестованы.

Акция за честные выборы 3 августа

Акция за честные выборы 3 августа

Следственный комитет России (СК) сообщил об одиннадцатом фигуранте дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Новость об этом появилась на официальном сайте СК в среду, 7 августа.

Новый фигурант уголовного дела находится в розыске вместе с еще одним мужчиной. Одного из разыскиваемых зовут Сергей Фомин, имя второго СК не раскрыл. Девять фигурантов этого дела находятся под арестом.

Контекст

Запугивая протестующих примером семьи, у которой могут изъять ребенка, власти рискуют вызвать обратный эффект. За детей будут биться и политически пассивные россияне, считает Александр Плющев. (07.08.2019)

В целом положительно отнеслись к акциям 37 процентов опрошенных москвичей, причем 2 процента признали, что уже выходили на улицы города в знак протеста. 27 процентов респондентов восприняли происшедшее 27 июля негативно. (07.08.2019)

В среду стало известно также о том, что данное уголовное дело передано в центральный аппарат Следственного комитета по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина для дальнейшего "оперативного и всестороннего расследования".

Следователи смотрят видео и допрашивают свидетелей

Отмечается, что два уголовных дела - о беспорядках и насилии в отношении представителей правопорядка - объединены в одно дело. Сейчас СК "тщательно анализирует видеозаписи с мест массовых беспорядков и допросил уже 800 свидетелей из числа задержанных". Следователям поручено установить размер ущерба, причиненного имуществу Москвы.

Акции с требованием допустить независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму продолжаются несколько недель. На несогласованных митингах 27 июля по данным "ОВД-Инфо" задержали 1373 человека, 3 августа - более тысячи. 10 августа на проспекте Сахарова  в 14:00 состоится согласованный митинг, некоторые политики призвали продолжить его "гуляниями" в центре Москвы.

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    Автор: Евгений Жуков


Смотреть видео 18:41

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