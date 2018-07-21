 В деле о госизмене в ЦНИИмаш появился второй подозреваемый | Новости из Германии о России | DW | 23.07.2018

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Россия

В деле о госизмене в ЦНИИмаш появился второй подозреваемый

Наряду с Виктором Кудрявцевым по делу о госизмене арестован еще один человек. По версии следствия, они передавали информацию о гиперзвуковых разработках западным спецслужбам.

Вход в ЦНИИмаш

Вход в ЦНИИмаш

По делу о государственной измене против сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева проходит еще один человек. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщают ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на знакомые с ситуацией собственные источники.

"В уголовном деле о госизмене двое подозреваемых. По версии следствия, фигуранты передавали информацию одной из западных стран", - цитирует ТАСС слова своего собеседника.

По данным "Интерфакса", второй подозреваемый заключен под стражу. 21 июля агентство сообщало, что "отдельные сотрудники института покинули здание в сопровождении "людей в штатском" и уехали в неизвестном направлении, не исключено, что их могли допросить и задержать".

Контекст

Дмитрия Пайсона уведомили об увольнении за несколько дней до обысков в ОРКК и ЦНИИМаш. Обыски прошли по делу о передаче секретной информации западным спецслужбам. (21.07.2018)

Национальная система покрытия Земли высокоскоростным интернетом - "Эфир" была представлена 22 мая "дочкой" Роскосмоса. Но во время презентации проект подвергли критике. (23.05.2018)

ЦНИИмаш - головная научная организация "Роскосмоса". В пресс-службе "Роскосмоса" заявляют, что информации о втором подозреваемом у них нет.

Экс-директор ОРКК Пайсон проходит свидетелем

Первый фигурант дела - 74-летний Виктор Кудрявцев был задержан 20 июля, обыски у него дома проходили еще в сентябре 2017 года. О его аресте и о том, что он находится в СИЗО "Лефортово" сообщила зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Ева Меркачева.

Кудрявцеву, по данным газеты "Коммерсант" вменяют в вину "передачу закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одной из стран НАТО".

20 июля газета написала о том, что ранее в тот же день в ЦНИИмаш и в  исследовательско-аналитическом центре Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) прошли обыски по делу о госизмене из-за возможной передачи информации о гиперзвуковом оружии западным спецслужбам.

Директора ОРКК Дмитрия Пайсона за несколько дней до обысков уведомили о скором увольнении, после обысков он подписал заявление об уходе и сейчас проходит по делу в качестве свидетеля.

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    Автор: Наталия Королева


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