В Дании из-за сильного ветра 8 человек погибли в железнодорожной аварии

В результате железнодорожной аварии на мосту Большой Бельт, соединяющем два датских острова Фюн и Зеландия, утром в среду, 2 января, погибли восемь человек, шестнадцать пострадали. Об этом сообщили администрация железных дорог страны DSB и полиция.

По сведениям СМИ, сильный порыв ветра снес с товарного состава, ехавшего навстречу пассажирскому, брезентовое покрытие, которое попало в поезд и заставило машиниста резко затормозить.

На борту поезда находился 131 пассажир. Из-за сильного ветра движение автотранспорта по мостам в Дании 2 января было прекращено, однако железные дороги продолжили работу. 18-километровый мост Большой Бельт соединяет восток и запад Дании.