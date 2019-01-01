В Дании из-за сильного ветра 8 человек погибли в железнодорожной аварии

На мосту в Дании сильный порыв ветра сорвал с товарного поезда брезент, который влетел в пассажирский состав, шедший навстречу. В результате аварии погибли восемь человек, шестнадцать пострадали.
В результате железнодорожной аварии на мосту Большой Бельт, соединяющем два датских острова Фюн и Зеландия, утром в среду, 2 января, погибли восемь человек, шестнадцать пострадали. Об этом сообщили администрация железных дорог страны DSB и полиция.
По сведениям СМИ, сильный порыв ветра снес с товарного состава, ехавшего навстречу пассажирскому, брезентовое покрытие, которое попало в поезд и заставило машиниста резко затормозить.
На борту поезда находился 131 пассажир. Из-за сильного ветра движение автотранспорта по мостам в Дании 2 января было прекращено, однако железные дороги продолжили работу. 18-километровый мост Большой Бельт соединяет восток и запад Дании.
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