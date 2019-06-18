В Дагестане журналист Гаджиев арестован на два месяца

Районный суд в Махачкале во вторник, 18 июня, арестовал журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева сроком на два месяца . "Суд вынес решение, которым удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу журналиста Абдулмумина Гаджиева", - заявили журналистам представители защиты.

Редактор отдела "Религия" Гаджиев проходит по статье об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации. По версии следствия, журналист перечислял деньги на счета исламского проповедника Абу Умара Саситлинского.

"Я достаточно открытый человек. Все свои мысли я публикую в соцсетях. Никто из тех, кто знаком со мной лично или по соцсетям, никогда не поверят в эти абсурдные обвинения в терроризме и экстремизме, радикализме", - заявил журналист в суде.

"В шесть часов утра ко мне ворвались вооруженные люди. Толкнули меня на землю, скрутили руки, ногами придавили мое лицо к земле. Разбудили и напугали мою жену и малолетних детей", - так описывает он обстоятельства своего задержания 14 июня. Редакция "Черновика" назвала выдвинутое Гаджиеву обвинение абсурдным и заявила, что будет добиваться от правоохранительных органов объяснений причин его задержания.

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