В Дагестане в школы и детсады поставляли контрафактное масло

Члены разоблаченной преступной группы в составе чиновника и трех предпринимателей помещены под домашний арест. Следственные органы Дагестана выявили хищения на сумму более 70 млн рублей.
В Дагестане разоблачена преступная группа, занимавшаяся поставками контрафактного масла в школы и детские сады республики. "Должностные лица муниципального учреждения Махачкалы, отвечающие за поставки продуктов в образовательные учреждения, и индивидуальные предприниматели (поставщик продукции, руководитель базы и производитель) в составе организованной группы совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 70 млн рублей", - говорится в сообщении МВД по Дагестану, обнародованном в воскресенье, 16 июня.
В документе поясняется, что подозреваемые в период с 2016 по 2018 годы заключали госконтракты на поставку сливочного масла для нужд школ и детсадов, но под видом сливочного масла поставляли фальсифицированный продукт с наличием растительных жиров (пальмового масла), вредного для организма и значительно более дешевого по стоимости.
По данным следствия, злоумышленники закупали продукт по цене 90 руб. за килограмм, а продавали - более чем за 300 рублей. Руководитель муниципального учреждения, отвечающего за поставки продуктов в образовательные учреждения, и три предпринимателя помещены под домашний арест. Сообщение о поставке вредного для здоровья масла в школы и детсады Дагестана вызвало бурю негодования в соцсетях.
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