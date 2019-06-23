 В Грузию из РФ могут приехать на 150 тысяч туристов меньше | Новости из Германии о Европе | DW | 24.06.2019

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Европа

В Грузию из РФ могут приехать на 150 тысяч туристов меньше

Десятки тысяч россиян откажутся от поездки в Грузию из-за запрета на полеты в эту страну. Отельеры считают, что туристическую отрасль Грузии ожидает серьезный удар.

Тбилиси

Тбилиси

Теперь около 155 тысяч россиян откажутся от поездки в Грузию из-за запрета для авиакомпаний совершать полеты в эту страну из РФ и моратория на продажу туров. Еще 25 тысяч туристов должны будут вернуться в Россию до 8 июля. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на расчеты источника в отрасли.

Контекст

Бестактность депутата Госдумы вызвала политический кризис в Грузии. Отношение властей РФ к соседям приводит к утрате влияния на постсоветском пространстве, считает Константин Эггерт. (21.06.2019)

МИД ФРГ не исключает новых столкновений в грузинской столице. Немецкий эксперт видит причину беспорядков в повышенных эмоциях, которые вызывает в грузинском обществе российская тема. (21.06.2019)

По его словам, всего перевозчикам придется потратить 2,3-3 млрд рублей на возврат денег за билеты. Собеседник газеты также назвал альтернативную цифру в 220 тысяч человек.

Ассоциация гостиниц Грузии опровергает массовую отмену брони россиянами

Все опрошенные "Коммерсантом" отельеры признали, что это будет серьезный удар для туристической отрасли Грузии. Так, в 2018 году туристы из России оставили в Грузии 632 млн евро, для сравнения туристы из Евросоюза - 279 млн евро.

Удар по гостиничному бизнесу будет, но не разрушительный, заявил глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили. Он отрицает сообщения о том, что россияне массово отменяют бронирования номеров в Грузии. "После того, как стало известно о решении российских властей, отменены максимум 5-6 процентов брони", - говорит Алавердашвили. Он выразил уверенность в том, что российские туристы все равно будут приезжать в страну.

Турпоток из России в Грузию в последние годы очень активно рос. В 2018 году всего страну посетили 4,8 млн иностранцев, из них по 1,4 млн человек пришлось на россиян и азербайджанцев, на третьем месте - граждане Армении (1,3 млн человек), уточняет "Коммерсант" со ссылкой на данные Национальной администрации туризма (НАТ) Грузии.

Зурабишвили: "Туристы обожают Грузию"

В Грузии с 20 июня продолжаются протесты, вызванные тем, что возглавляющий делегацию и являющийся главой МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, поддерживающий признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии, занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке.

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете для российских авиакомпаний перевозить пассажиров в Грузию, вступающем в силу 8 июля. С этого же числа российские власти также запрещают грузинским авиакомпаниям Georgian Airways и MyWay Airlines летать в Россию.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью медиакомпании Euronews, что "туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию".

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    Автор: Анастасия Аринушкина


Смотреть видео 03:25

Реакция Германии на протесты в Грузии

Контекст

Массовая акция протеста в Тбилиси

Причиной протестов 20 июня в Тбилиси стало выступление депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. (21.06.2019)  

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