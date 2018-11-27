 В Грузии проходит второй тур президентских выборов | Новости из Германии о Европе | DW | 28.11.2018

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Европа

В Грузии проходит второй тур президентских выборов

Наблюдатели ожидают, что голоса распределятся примерно поровну между Саломе Зурабишвили и Григолом Вашадзе. Президентские выборы в Грузии расцениваются как важный тест перед более важными парламентскими выборами.

Выборы президента Грузии, первый тур

В Грузии в среду, 28 ноября, проходит второй тур президентских выборов, в котором участвуют два кандидата - Саломе Зурабишвили, пользующаяся поддержкой правящей партии "Грузинская мечта", и оппозиционер Григол Вашадзе, выдвинутый бывшей партией власти "Единое национальное движение".

Контекст

Григол Вашадзе, кандидат в президенты Грузии от партии Михаила Саакашвили, вышедший во второй тур выборов, отвечает на вопросы "Немцова. Интервью". (07.11.2018)

Хотя пост президента Грузии стал представительским, борьба за него развернулась ожесточенная. Победа кандидата от оппозиции может означать начало конца правления "Грузинской мечты" миллиардера Иванишвили. (28.10.2018)

Новый президент Грузии будет иметь преимущественно церемониальные функции, однако нынешнее голосование рассматривается как серьезный тест для теряющей популярность "Грузинский мечты" и оппозиции в преддверии более важных парламентских выборов, запланированных на 2020 год.

В результате первого тура президентских выборов, состоявшегося 28 октября, победителя выявить не удалось, поскольку ни один из 25 кандидатов не набрал более 50 процентов голосов. Наилучших результатов добились бывший посол Грузии во Франции Зурабишвили (38,6 процента) и Вашадзе (36,7 процента). При экс-президенте Михаиле Саакашвили оба они занимали пост министра иностранных дел Грузии. Впоследствии Зурабишвили стала одним из самых резких критиков Саакашвили.

Нынешние выборы президента - последние, когда глава государства избирается путем прямого голосования. После инаугурации нового главы государства вступит в силу поправка к конституции, согласно которой его полномочия ограничиваются представительскими функциями. Нынешний президент Гиоргий Маргвелашвили не выставил свою кандидатуру на новый срок.

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    Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки

    Заграждения на границе

    Заграждения из колючей проволоки в Диди Хурвалети, одном из приграничных сел Горийского района, российские пограничники установили весной 2012 года. Ограда прошла по селу, в результате чего на стороне, неподконтрольной Тбилиси, оказалось четыре грузинских семьи. Сегодня там осталась лишь одна семья Ванишвили. Валя и Давид Ванишвили не решаются покинуть дом, где прожили всю жизнь.

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    Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки

    Валя Ванишвили

    Грузинская пенсионерка Валя Ванишвили оказалась оторванной от соседей по селу Диди Хурвалети. Переселиться на грузинскую сторону она не решается. Валя жалуется на нехватку продуктов питания. Кроме того, в местном магазине не принимают грузинские лари - только русские рубли. Приходится просить соседей и родственников покупать продукты в Грузии и передавать их через ограду.

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    Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки

    Пост грузинской полиции

    В принципе любой желающий, в том числе и туристы, может посетить так называемую линию административной границы, за которой начинается Южная Осетия. Для этого необходимо заранее уведомить о своей поездке МВД Грузии. В целях безопасности перемещение по этой земле возможно только в сопровождении представителей грузинского МВД. Предупреждать о своем передвижении обязаны и местные сельчане.

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    Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки

    Колючая проволока во дворе

    В селе Гугутианткари Горийского района российские пограничники установили колючую проволоку весной 2013 года. Здесь она проходит по домам и дворам. Таким образом, дом порой остается на одной стороне, а прилегающий сад - на другой. По данным осетинской стороны, эти заграждения представляют собой "инженерно-заградительные сооружения по периметру государственной границы республики Южная Осетия".

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    Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки

    Перебежчица поневоле

    Заблудившаяся корова оказалась на контролируемой российскими военными и осетинами территории. У хозяина могут возникнуть трудности с ее возвращением. Ведь каждый переход на "чужую" сторону может закончиться задержанием и штрафом за так называемое незаконное пересечение границы. В 2013 году около ста человек уже были задержаны.

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    Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки

    Когда туалет расположен на "чужой" территории

    Этот дом раньше был гордостью семьи Гугутишвили из села Гугутианткари. Его хозяева после войны живут в здании школы. В апреле 2013 года колючая проволока появилась и в этом селе. После долгих переговоров семье удалось добиться возможности зайти в дом, но их сад и туалет расположен уже на "чужой" территории. Каждый поход в туалет может закончиться задержанием и штрафом.

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    Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки

    Зеленые ворота

    Зеленая ограда близ села Дици Горийского района уже протянулась на 4 километра. Работы по ее возведению еще не закончены. Именно здесь, по информации официального Тбилиси, ограждение до 300 метров уходит вглубь подконтрольной грузинским властям территории. На одной из объездных дорог уже установлены ворота. По ту сторону виднеется табличка с надписью "Республика Южная Осетия".

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    Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки

    Гори

    Гори, центр региона Шида Картли и родина Сталина, наиболее сильно пострадал во время войны 2008 года. Отсюда до Тбилиси - 80 километров, а до так называемой линии административной границы - около 30 км. Город, полностью восстановленный после конфликта, привлекает множество иностранных туристов. Но его жители жалуются на высокую безработицу и надеются на нормализацию отношений с Россией.

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    Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки

    Поселок для беженцев Шавшвеби

    Поселки из одноэтажных домов с красными или синими крышами можно встретить по дороге из Тбилиси на запад Грузии. В Шавшвеби с декабря 2008 года живут 563 человека, которые покинули свои жилища в ходе российско-грузинской войны. По официальным данным, всего с грузинской стороны в результате войны 2008 года своих домов лишились 24 700 человек, из них чуть больше половины живут в новых поселениях.

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    Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки

    Галина Келехсаева надеется вернуться в родной дом

    Оптимизму и радушию Галины Келехсаевой можно позавидовать. Из-за августовской войны она вынуждена была с семьей покинуть родное село Диди Лиахви. Она рада приезду гостей, переживает, что не может принять их должным образом, и на прощание обнадеживает: "Мы обязательно вернемся в свои дома, я почему-то в это верю. А самое главное, чтобы был мир. Да, мы потеряли все, но мы остались в живых".

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    Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки

    Беженка с 22-летним стажем Нази Беруашвили

    Нази Беруашвили родом из Цхинвали, но во время первой грузино-осетинской войны начала 1990-х годов ей пришлось бежать из родного города в село Эредви. Война 2008 года вынудила ее оставить и дом в Эредви. Нази Беруашвили с гордостью показывает свое хозяйство. Беженка с 22-летним стажем уже не верит в свое возвращение в родные края.

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    Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки

    Магазин на колесах в поселке для беженцев

    Манана Бачечиладзе (слева) с 2008 года содержит свой магазин на колесах в поселке беженцев Шавшвеби. Манана знает историю жизни многих своих покупателей. Например, Сидония Гочашвили (справа) осталась совершенно одна. Ее село Хейти было сожжено дотла. Дочь живет в другом городе, а сын попал в плен во время августовской войны, был избит до полусмерти, а позже погиб в автомобильной аварии.

    Автор: Амалия Оганджанян


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26:57 мин

Григол Вашадзе о своей борьбе с Россией и дружбе с Саакашвили - "Немцова.Интервью"

 

Контекст

Приграничные села Грузии: жизнь у колючей проволоки

Следы войны 2008 года в регионах Грузии, прилегающих к Южной Осетии, видны на каждом шагу. Проблем в и без того нелегкой жизни селян добавляют все новые заграждения, которые устанавливают российские пограничники. (02.08.2013)  

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