В Грузии полиция разгоняет митингующих резиновыми пулями и слезоточивым газом

Полиция в Тбилиси начала применять резиновые пули и слезоточивый газ для разгона митингующих, собравшихся перед зданием парламента Грузии. Протесты в четверг, 20 июня начались в связи с участием делегации России в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия

Грузинские СМИ сообщают, что несколько человек получили тяжелые травмы, всего пострадали несколько десятков человек. По данным Минздрава Грузии, пострадали более 50 человек, большей частью полицейские. Демонстранты попытались прорваться в здание парламента, чтобы добиться отставки его председателя Ираклия Кобахидзе. В стихийной демонстрации приняли участие несколько тысяч человек.

Подоплека протестов в Грузии

Ряд оппозиционных партий призвали своих сторонников прийти на митинг, чтобы выразить протест в связи с участием российской делегации в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Недовольство оппозиции вызвал тот факт, что возглавлявший делегацию депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на открытии сессии МАП занял кресло спикера грузинского парламента.

Оппозиция обвинила власти Грузии и председателя парламента в том, что они это допустили. Особое возмущение грузинских политиков вызвал тот факт, что Гаврилов поддерживает признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

На митинге один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава заявил, что протестное мероприятие будет продолжаться до тех пор, пока председатель парламента Кобахидзе не уйдет в отставку. Угулава сообщил, что митингующие добиваются также отставки главы МВД Георгия Гахария и руководителя Службы госбезопасности Грузии Вахтанга Гомелаури.

Ираклий Кобахидзе, в настоящее время находящийся с визитом в Баку, заявил, что не намерен покидать свой пост.

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