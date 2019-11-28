 В Грузии полиция на фоне протестов блокировала подступы к парламенту | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В Грузии полиция на фоне протестов блокировала подступы к парламенту

Десятки демонстрантов собрались 28 ноября у парламента Грузии, чтобы потребовать досрочных выборов. Полиция принимает меры, чтобы не допустить блокирование парламента демонстрантами.

Протестующие с национальными флагами у парламента Грузии требуют досрочных парламентских выборов 25 ноября 2019 года

Протестующие с национальными флагами у парламента Грузии 25 ноября 2019 года

Контекст

Несмотря на акции протеста, проходящие в Тбилиси, немецкие туристы, решившие побывать в Грузии, от своих планов не отказываются. Купленные ранее путевки никто не сдает, а самолеты Lufthansa летают по расписанию. (24.06.2019)

Почему жители Грузии недовольны своим правительством и какой может быть нормализация отношений с Россией, рассказал в интервью DW профессор социологии Гия Нодия. (03.07.2019)

В Тбилиси, готовясь к новой акции протеста оппозиции, в четверг, 28 ноября, полицейские перекрыли железными щитами все улицы, прилегающие к парламенту. На проспекте Руставели утром в четверг уже собралось несколько десятков оппозиционеров.

Как сообщил журналистам министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, эта мера нужна для того, чтобы не допустить блокирования демонстрантами входов в парламент. "Любые действия оппозиционеров, выходящие за рамки закона, будут пресекаться полицией", - добавил он, пообещав, что порядок бдет поддерживаться постоянно, "несмотря на дискомфорт, который создается у полицейских и рядовых граждан".

Ранее в четверг лидер оппозиционной партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе заявил, что активисты собираются вынудить власти выполнить свое обещание по проведению парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе.

Акции протеста начались в Тбилиси 14 ноября, после того, как парламент Грузии не поддержал законопроект о введении пропорциональной избирательной системы. С тех пор оппозиционеры требуют досрочных парламентских выборов. 18 ноября акция оппозиции переросла в попытку пикетирования парламента. Протестующие в Тбилиси тогда были разогнаны силами спецназа.

Смотрите также:

  • Протестующие собрались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси.
    Еще по теме

    Массовые акции протеста в Тбилиси

    Начало протестов

    Протестующие собрались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси вечером 20 июня. Их возмутило поведение депутата Госдумы Сергея Гаврилова, главы Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), очередная Генассамблея которой должна была пройти в грузинской столице.

  • Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов.
    Еще по теме

    Массовые акции протеста в Тбилиси

    Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов в парламенте Грузии

    Российский парламентарий в соответствии с протоколом - как глава МПА - занял кресло спикера парламента Грузии и начал свое выступление на русском языке, вызвав возмущение представителей грузинской оппозиции.

  • Акция протеста в Тбилиси
    Еще по теме

    Массовые акции протеста в Тбилиси

    Протестующие с плакатами перед зданием парламента Грузии

    Оппозиция обвинила власти Грузии и председателя парламента в том, что они допустили выступление Гаврилова. Особое возмущение грузинских политиков вызвал тот факт, что Гаврилов поддерживает признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

  • Митингующий сжигает портрет Путина
    Еще по теме

    Массовые акции протеста в Тбилиси

    Антироссийские лозунги

    Вышедшие на митинг в Тбилиси протестовали против "российской оккупации" Грузии. Один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава заявил, что протестное мероприятие будет продолжаться до тех пор, пока председатель парламента Ираклий Кобахидзе не уйдет в отставку.

  • Тысячи протестующих перед зданием парламента Грузии.
    Еще по теме

    Массовые акции протеста в Тбилиси

    На акцию протеста в Тбилиси вышли тысячи протестующих

    В стихийной демонстрации перед зданием парламента Грузии приняли участие несколько тысяч человек. Полиция попыталась удержать митингующих, во дворе парламента были развернуты спецназ и спецтехника.

  • Протестующие перед зданием парламента Грузии.
    Еще по теме

    Массовые акции протеста в Тбилиси

    Митингующие заняли площадь перед зданием парламента Грузии

    Позже демонстранты попытались прорваться в здание парламента. Полиция в Тбилиси применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона митингующих.

  • Столкновения демонстрантов и полиции в Тбилиси, 21 июня
    Еще по теме

    Массовые акции протеста в Тбилиси

    Столкновения демонстрантов и полиции в Тбилиси

    По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений демонстрантов и полиции пострадали 52 человека, 38 из них - полицейские.

  • Акция протеста в Тбилиси, 21 июня

    Массовые акции протеста в Тбилиси

    Россия запрещает прямое авиасообщение с Грузией

    Президент РФ Владимир Путин в ответ на антироссийские заявления грузинских политиков подписал 21 июня указ о временном запрете для российских авиакомпаний перевозить пассажиров в Грузию. Указ вступает в силу с 8 июля. А Минтранс с этого числа запретил грузинским авиаперевозчикам летать в Россию.

  • Акция протеста в Тбилиси, 24 июня

    Массовые акции протеста в Тбилиси

    Протесты в Тбилиси не прекращаются

    Спикер парламента Ираклий Кобахидзе, чье кресло занял российский депутат Гаврилов, 21 июня ушел в отставку. Сам он во время визита Гаврилова находился в Баку. Между тем протестующие всю неделю продолжали собираться у здания парламента в Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии, а также освобождения демонстрантов, задержанных в ходе прежних протестов.

  • Демонстрация в Тбилиси, 24 июня

    Массовые акции протеста в Тбилиси

    Выборы по пропорциональной системе

    24 июня власти Грузии согласились выполнить часть требований протестующих. Парламентские выборы в 2020 году будут проведены по пропорциональной системе при нулевом избирательном барьере, пообещал лидер правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.

    Автор: Анастасия Аринушкина


Смотреть видео 03:05

Новые массовые протесты в Грузии после провала избирательной реформы

Контекст

Массовые акции протеста в Тбилиси

В Тбилиси проходят акции протеста, начавшиеся после выступления депутата Госдумы Гаврилова в парламенте Грузии. Власти страны пошли на уступки протестующим. А РФ закрыла с ней прямое авиасообщение.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Новые массовые протесты в Грузии после провала избирательной реформы  

Как в Грузии молодая девушка стала символом протестов  

Кому не дает покоя ночная жизнь в Тбилиси. Европа в фокусе  

Реклама

Самые читаемые

Немецкие пользователи оценили новый клип лидера Rammstein. А что с Лободой?  

Почему в Германии сажают в тюрьму безбилетных пассажиров  

Как математика от Собянина решает проблемы МЦД  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно