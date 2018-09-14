В Греции демонстранты выразили поддержку противникам ультраправых в Хемнице

Митингующие в Афинах и других городах Греции вышли на акции в память о рэпере Павлосе Фиссасе, убитом неонацистами.
Заголовки греческих газет после убийства музыканта Павлоса Фиссаса (фото из архива, сентябрь 2013 года)
Тысячи демонстрантов вышли в субботу, 15 сентября, на улицы Афин и еще ряда греческих городов в память о 34-летнем музыканте Павлосе Фиссасе, выступавшем под сценическим псевдонимом Killah P. и убитом пять лет назад в результате нападения с участием неонацистов в Пирее.
Митингующие выразили свою солидарность с участниками акций против правых экстремистов в немецком Хемнице. Собравшиеся скандировали лозунги, осуждающие усиление националистических партий в Европе.
За запрет ультраправой "Золотой зари"
Кроме того, протестующие требовали запрета ультраправой греческой партии "Хриси авги" ("Золотая заря"). В сентябре 2013 года один из ее членов нанес ножевые ранения рэперу и активисту антифашистского движения Фиссасу, в результате чего тот скончался в больнице.
Правым радикалам из "Золотой зари" инкриминировали создание и руководство преступной организацией в период с 2008 по 2013 годы.
Всего по делу, которое рассматривается вот уже более трех лет, проходят 69 человек, в том числе генеральный секретарь партии Николаос Михалолиакос. Прокуратура утверждает, что "Золотая заря" в совокупности несет ответственность за четыре преступления: убийства рэпера Фиссаса и пакистанского беженца в Афинах, а также за нападения на египетских рыбаков и на расклейщика плакатов коммунистической организации PAME.
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