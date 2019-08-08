В Греции внесли поправки в закон об "университетском убежище"

Парламент Греции в четверг, 8 августа, большинством голосов одобрил внесение поправок в закон о так называемом "университетском убежище", запрещавший входить на территорию кампусов полицейским.

Изменения в закон, действовавший с 1982 года, были вынесены на голосование премьером-консерватором Кириакосом Мицотакисом.

"Территория университета - такое же общественное место, как улицы и площади, где при наличии опасности мы все обращаемся за помощью к полиции", - заявил Мицотакис во время дебатов в парламенте.

Ранее для проникновения на территорию вуза сотрудникам правоохранительных органов необходимо было получить разрешение от ректората и представителей студенческого сообщества. Теперь достаточно, чтобы в полицию поступило соответствующее заявление.

Марш левых

В ответ на принятие поправок несколько сотен сторонников левых сил, голосовавших против документа, устроили марш протеста в Афинах.

Закон об "университетском убежище" был принят черед девять лет после жесткого подавления военными студенческих волнений в 1973 году. Их участники выступали против диктатуры Георгиоса Пападопулоса.

Постановление гарантировало, в первую очередь, защиту от политических преследований, свободу мнений и обеспечивало независимость процесса преподавания.

Консервативные власти утверждают, что соблюдение закона вылилось в расцвет наркоторговли в вузах и в укрывательство левых радикалов.

Министр образования Ники Керамеос уже выразила мнение, что на академических свободах поправки не отразятся.

В июле возглавляемая Алексисом Ципрасом правящая Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) проиграла выборы. По мнению наблюдателей, победа консерваторов на досрочных парламентских выборах в Греции ознаменовала собой окончание левого курса Ципраса.

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