 В Греции внесли поправки в закон об ″университетском убежище″ | Новости из Германии о Европе | DW | 08.08.2019

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Европа

В Греции внесли поправки в закон об "университетском убежище"

Действовавший почти 40 лет закон запрещал вход на территорию кампусов полицейским, без особого разрешения. Консервативные власти добились поправок в документ.

Кириакос Мицотакис на заседании парламента

Кириакос Мицотакис на заседании парламента (фото из архива)

Парламент Греции в четверг, 8 августа, большинством голосов одобрил внесение поправок в закон о так называемом "университетском убежище", запрещавший входить на территорию кампусов полицейским.

Изменения в закон, действовавший с 1982 года, были вынесены на голосование премьером-консерватором Кириакосом Мицотакисом. 

Контекст

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"Территория университета - такое же общественное место, как улицы и площади, где при наличии опасности мы все обращаемся за помощью к полиции", - заявил Мицотакис во время дебатов в парламенте.

Ранее для проникновения на территорию вуза сотрудникам правоохранительных органов необходимо было получить разрешение от ректората и представителей студенческого сообщества. Теперь достаточно, чтобы в полицию поступило соответствующее заявление.

Марш левых

В ответ на принятие поправок несколько сотен сторонников левых сил, голосовавших против документа, устроили марш протеста в Афинах.

Закон об "университетском убежище" был принят черед девять лет после жесткого подавления военными студенческих волнений в 1973 году. Их участники выступали против диктатуры Георгиоса Пападопулоса.

Постановление гарантировало, в первую очередь, защиту от политических преследований, свободу мнений и обеспечивало независимость процесса преподавания.

Консервативные власти утверждают, что соблюдение закона вылилось в расцвет наркоторговли в вузах и в укрывательство левых радикалов.

Министр образования Ники Керамеос уже выразила мнение, что на академических свободах поправки не отразятся.

В июле возглавляемая Алексисом Ципрасом правящая Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) проиграла выборы. По мнению наблюдателей, победа консерваторов на досрочных парламентских выборах в Греции ознаменовала собой окончание левого курса Ципраса.

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    Автор: Изабель Сургес, Инга Ваннер


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