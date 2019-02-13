В гостях у хозяйки самой большой в мире коллекции Барби

Свою первую куклу Барби Беттина Дорфман (Bettina Dorfmann) получила в подарок от родителей, когда ей было шесть лет, - в 1967 году. "У меня тогда появилась не просто кукла, а подруга. И как выяснилось, - на всю жизнь", - говорит Беттина Дорфман. Она живет в Дюссельдорфе и собрала самую большую в мире коллекцию Барби: 18 тысяч кукол! И попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Коллекция Барби: как хобби стало профессией

Уже в детстве у Беттины было почти три десятка кукол Барби. Позже, в старших классах школы, она перестала в них играть и убрала на чердак. И вспомнила о них много лет спустя, когда в куклы стала играть ее дочь. Но не в те, материнские: они были для дочери слишком старомодны, а в новые, из "спортивной" серии.

В начале 1990-х годов Беттина Дорфман открыла магазин женской одежды, и куклы Барби украсили его витрины. И удивительное дело: куклами покупатели интересовались чуть ли не чаще, чем одеждой. В конце концов, магазин пришлось закрыть, а "избранные" куклы (их уже насчитывалось несколько тысяч) перекочевали сначала на стеллажи в гостиной, позже - в специально оборудованную в доме Беттины комнату. Остальные лежали в коробках в кладовой. К этому времени Беттина Дорфман стала известной в среде коллекционеров. И она не просто собирала Барби: она стала ремонтировать и реставрировать куклы, открыв единственную в Германии мастерскую под названием "Клиника куклы Барби".

Хранить куклы просто в кладовой было жаль. Беттина начала организовывать тематические выставки. Одна из них называлась "Барби разных времен". Она пользовалась большим успехом не только в Германии,. Девять лет выставка была в пути - из них два с половиной года в Китае, потом в Испании, Венгрии и других европейских странах.

Когда Беттину Дорфман пригласили на работу в качестве эксперта и консультанта в Музей кукол и игрушек в городе Ратингене, она с радостью согласилась. К этому времени Беттина поняла, что сумела превратить свое хобби в профессию. Кроме консультационных услуг, Беттина зарабатывает на сдаче редких экземпляров кукол в аренду для различных мероприятий. Она - автор четырех книг, посвященных Барби, часто публикуется в специализированных изданиях, оказывает экспертные услуги по оценке коллекций игрушек для продажи или когда идут судебные разбирательства. Но охотнее всего Беттина организовывает выставки.

"Барби делает карьеру"

Под таким названием с 23 февраля 2019 года в Музее кукол и игрушек в Ратингене пройдет ее очередная выставка. В ней рассказывается о шестидесятилетней истории Барби. Главный акцент сделан на том, как со временем менялась и как делала "профессиональную карьеру" любимая миллионами детей кукла. Например, в последние годы поменялся даже стиль одежды Барби. Она одета в выцветшие джинсы, куртку цвета хаки и серую майку. На ее ногах не традиционные туфельки на каблуках, а стильные белые сникеры. Образ органично завершают очки в толстой оправе.

По мнению Беттины Дорфман, Барби всегда была эмансипированной девушкой и олицетворяла не только моду разных эпох. Она воплощала мечты многих детей: была врачом, археологом, ветеринаром, стюардессой, пилотом, астронавтом и даже кандидатом в президенты США. "Прошлым летом, когда экологические организации забили тревогу по поводу сокращения популяции пчел, в продаже тут же появилась Барби-пчеловод", - замечает Беттина.

Барби в хиджабе

Фирма Mattel выпустила и специальную серию, в которую вошли более двадцати Барби в национальных костюмах разных стран. Однако в некоторых мусульманских странах - например, в Иране и Саудовской Аравии - Барби запрещена, потому что она якобы противоречит традициям и правилам ислама. Там ее считают слишком женственной. Но многие феминистки критикуют как раз за то, что Барби слишком соответствует традиционному стереотипу: худая, длинноногая, с узкой талией, большой грудью... В ноябре 2017 года в США была выпущена Барби в хиджабе. Прототипом куклы стала американская фехтовальщица-мусульманка Ибтихадж Мухаммад, которая на всех соревнованиях носит хиджаб. Популярными, особенно среди коллекционеров, стали куклы-двойники знаменитостей: Мэрилин Монро, Одри Хэпберн, Твигги, Уитни Хьюстон.

Ибтихадж Мухаммад и Барби в хиджабе

В 2019 году Барби отмечает свой 60-летний юбилей, а коллекции Беттины Дорфман исполняется четверть века. 18 тысяч ее кукол с одеждой и аксессуарами хранятся сейчас в разных местах. Полторы тысячи из них - в экспозиции Музея кукол и игрушек, часть - в разных немецких музеях и за границей. Остальные - в ее доме. Все тщательно описано и каталогизировано.

Многие модели Барби - в двух экземплярах: одна служит экспонатом выставок, другая остается в запаснике. Есть и раритетные экземпляры, представляющие особую ценность для коллекционеров. Коллекция застрахована. На какую именно сумму, - хозяйка говорить отказывается. Можно представить себе, что это немалая сумма, потому что в коллекцию вложено целое состояние. И 58-летняя Беттина Дорфман продолжает покупать новые модели Барби. "Это - моя жизнь", - говорит она.

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