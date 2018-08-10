 В гостях у лучшего повара 2018 года (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.08.2018

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Культура и стиль жизни

В гостях у лучшего повара 2018 года (видео)

Немец Кристиан Бау, по мнению составителей гида Gault Millau, - лучший повар 2018 года. Его творения рождаются из сочетания французской и японской кухни. Заглянем к нему в ресторан!

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Кристиан Бау - повар 2018 года

  

Контекст

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