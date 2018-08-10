В гостях у лучшего повара 2018 года (видео)

Немец Кристиан Бау, по мнению составителей гида Gault Millau, - лучший повар 2018 года. Его творения рождаются из сочетания французской и японской кухни. Заглянем к нему в ресторан!
Владелец этого ресторана и его шеф-повар добились вместе потрясающих успехов: ресторан получил три звезды Michelin. Но теперь хозяин запретил звездному повару появляться на кухне.
Берлинский ресторан einsunternull, который предлагает блюда только из региональных продуктов, в декабре 2016 года получил звезду "Мишлена". DW побывала у шеф-повара. (30.01.2017)
Революционные технологии или традиционные продукты: что будет у нас на обед через 20, 30, 40 лет? Возможно, человечество помогут прокормить фуд-дизайнеры. (07.06.2018)
В Германии готовится к полету космическая оранжерея. Через год-полтора в ней должен вырасти урожай помидоров, предназначенных для полета на Марс. (02.07.2018)