Культура и стиль жизни

В гостях у лучшего повара 2018 года (видео)

Немец Кристиан Бау, по мнению составителей гида Gault Millau, - лучший повар 2018 года. Его творения рождаются из сочетания французской и японской кухни. Заглянем к нему в ресторан!

Смотреть видео 03:50 Now live 03:50 мин Поделиться Кристиан Бау - лучший повар 2018 года Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/32yXU Кристиан Бау - повар 2018 года

Контекст

Аудио- и видеофайлы по теме