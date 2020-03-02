 В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах | Новости из Германии о России | DW | 10.03.2020

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Россия

В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах

Депутаты от "Единой России" и ЛДПР высказали идею провести досрочные выборы в Думу. Спикер парламента Володин пообещал рассмотреть предложение в тот же день.

Государственная дума РФ

Государственная дума РФ

Депутат Государственной думы от "Единой России" Александр Карелин внесет ко второму чтению законопроекта об изменении конституции поправку о проведении досрочных парламентских выборов. "Конституция, за изменения в которую мы сегодня будем голосовать, …дает нам большие полномочия. Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партии, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте, в Совете Федерации. Поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы", - заявил он на заседании Госдумы во вторник, 10 марта.

Володин пообещал рассмотреть предложение в тот же день

В свою очередь спикер Думы Вячеслав Володин предложил Карелину оформить его инициативу в виде поправки ко второму чтению законопроекта об изменении конституции. Тогда ее рассмотрят уже в тот же день, пообещал он. "Готовьте эту поправку. Когда подойдем к процедуре рассмотрения поправок, розданных в зале, эту поправку в соответствии с процедурой и нормами регламента рассмотрим", - заявил Володин.

Ранее в тот же день с той же инициативой выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. "Если эта обновленная конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной думы", - заявил он с трибуны нижней палаты российского парламента. Он также предложил назначить досрочные выборы на 20 сентября.

В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов не поддержал идею о проведении досрочных выборов. По его мнению, главным приоритетом сейчас является экономическая ситуация на фоне падения курса рубля и цен на нефть, а также борьбы с распространением коронавируса.

Инициатива Путина по изменению Конституции РФ

О необходимости внесения поправок в Конституцию России президент Владимир Путин впервые заявил в послании Федеральному собранию 15 января. Уже 20 января президентский проект поправок был внесен в Госдуму.

Предложенные поправки могут радикально поменять систему госуправления в России. В частности, в них предлагается закрепить в Конституции статус Госсовета, наделить Госдуму правом утверждать не только кандидатуру премьера, но и всех членов правительства, повысить роль губернаторов в процессе принятия решений, а также ввести приоритет над международным правом, означающий пересмотр одного из основных положений Конституции.

Всенародное голосование по поправкам пройдет 22 апреля.

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