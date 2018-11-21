В Госдуму внесен проект закона о содержании террористов в тюрьмах

В Государственную думу России в четверг, 22 ноября, внесен проект закона об изменениях отдельных положений статей 58-й и 72-й Уголовного кодекса РФ, позволяющих содержать осужденных за терроризм не в исправительных колониях, а в тюрьмах. Соответствующий документ появился в базе данных нижней палаты российского парламента. Когда он будет рассмотрен Госдумой, пока не сообщается.

Как подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту, сегодня осужденные за терроризм или экстремизм чаще всего отбывают наказание в исправительных колониях, где содержатся в отрядах и "могут поддерживать общение со значительным числом лиц". Это дает возможность распространять экстремистскую идеологию среди осужденных, вербовать их в ряды террористических организаций.

Авторы документа предлагают дополнить часть 2-ю статьи 58-й, предусматривающую "перечень преступлений, при совершении которых лицам может быть назначено отбывание наказания в тюрьме, преступлениями террористической направленности, а в случае совершения особо тяжкого такого преступления - установить правило об обязательном отбывании первой части срока наказания в тюрьме". Это, по мнению депутатов, позволит уменьшить масштабы распространения экстремистской идеологии среди осужденных.

276 осужденных за терроризм

Авторы специально подчеркивают, что реализация данного закона "не предусматривает расходы, покрываемые за счет средств федерального бюджета".

Как напоминает интернет-портал Meduza.io, по данным Верховного суда РФ, в 2017 году за преступления террористической направленности (включая несообщение о преступлении и публичное оправдание терроризма) были осуждены 276 человек. Ранее за отдельное содержание террористов от других заключенных выступил президент России Владимир Путин.

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