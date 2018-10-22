 В Госдуме хотят запретить иностранцам контролировать новостные агрегаторы | Новости из Германии о России | DW | 22.10.2018

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Россия

В Госдуме хотят запретить иностранцам контролировать новостные агрегаторы

Иностранные граждане и государства не смогут владеть более чем 20% акций новостных агрегаторов в РФ. Ограничения предлагаются "в целях предотвращения угрозы общественному порядку в РФ".

Заседание Госдумы РФ, сентябрь 2018 года

Заседание Госдумы РФ, сентябрь 2018 года

В Госдуму внесены поправки к закону 2006 года "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", запрещающие ряду физических и юридических лиц владеть долями более чем в 20 процентов в российских новостных агрегаторах. Предложение содержится в документе, опубликованном на сайте Госдумы в понедельник, 22 октября. Авторами документа значатся четыре депутата, включая Андрея Лугового.

Контекст

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В случае принятия поправок к закону, новостными агрегаторами в России запретят владеть иностранным государствам, международным организациям, иностранным юридическим лицам, российским юридическим лицам с иностранным участием, иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также гражданам РФ, имеющим также гражданство другой страны. Этим же категориям физических и юридических лиц планируется запретить владеть более чем 20 процентами акций агрегаторов в РФ. Владельцам новостных агрегаторов будет предложено в течение шести месяцев привести свои учредительные документы в соответствие с новыми требованиями.

"Владельцы новостных агрегаторов так же, как и СМИ, выполняют важную общественную функцию: они распространяют общедоступную информацию широкой аудитории. Данные субъекты регулярно оказывают информационное воздействие на население России", - говорится в пояснительной записке к проекту поправок. Депутаты заявили, что инициируемые ограничения "предлагаются в целях предотвращения угрозы общественному порядку в России и создания тем самым благоприятных условий для развития гражданского общества".

С 1 января 2016 года доля зарубежных акционеров в российских СМИ также была сокращена до 20 процентов уставного капитала.

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    Автор: Ксения Сафронова


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