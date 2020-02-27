 В Госдуме РФ поддержали идею голосовать за поправки в конституцию 22 апреля | Новости из Германии о России | DW | 27.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В Госдуме РФ поддержали идею голосовать за поправки в конституцию 22 апреля

Проголосовать за поправки в конституцию смогут все граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста, за исключением недееспособных или содержащихся в местах лишения свободы. С юбилеем Ленина дата голосования никак не связана.

Госдума РФ

Госдума РФ

Комитет Госдумы России по госстроительству и законодательству в четверг, 27 февраля, одобрил ко второму чтению законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ ряд поправок, касающихся процедуры проведения общенародного голосования. "Указывается, что общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ будет проходить 22 апреля", - цитирует агентство "Интерфакс" главу комитета Павла Крашенинникова.

По его словам, этот день будет объявлен нерабочим, а сама процедура голосования будет проводиться с 8 до 20 часов по местному времени. В нем смогут принять участие все граждане России, достигшие 18-летнего возраста, за исключением недееспособных или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.

Контекст

В России продолжают собирать предложения по изменению конституции. Истинный смысл внесения поправок в основной закон страны знает карикатурист Сергей Елкин. (27.02.2020)

Кампания по мобилизации избирателей для голосования за поправки к конституции создаст для власти серьезные проблемы в будущем, считает Федор Крашенинников. (17.02.2020)

Владимир Путин решил воспользоваться приемом последнего шаха Ирана, но ничего другого, как готовится к потрясениям, ему и "партии власти" все равно не остается, считает Константин Эггерт. (27.02.2020)

Возможна дата проведения голосования по поправкам в конституцию была одобрена накануне, во время встречи президента России с членами рабочей группы по подготовке поправок.

К юбилею Ленина отношения не имеет

Выбор 22 апреля в качестве даты общероссийского голосования по поправкам к конституции не имеет отношения к отмечаемому в тот же день 150-летию со дня рождения Владимира Ленина, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что во время встречи Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок ее сопредседатель Андрей Клишас, пояснил выбор 22 апреля тем, что у христиан к тому времени уже завершится Великий пост, а у мусульман еще не начнется священный месяц Рамадан.

Система госуправления может измениться

О необходимости внесения поправок в Конституцию России президент страны Владимир Путин впервые заявил в послании Федеральному собранию 15 января. А уже 20 января президентский проект поправок был внесен в Госдуму.

Предложенные поправки могут радикально поменять систему госуправления в России. Российский лидер, в частности, предложил закрепить в Основном законе статус Госсовета, наделить Госдуму правом утверждать не только кандидатуру премьера, но и всех членов правительства, повысить роль губернаторов в процессе принятия решений, а также ввести приоритет над международным правом, означающий пересмотр одного из основных положений конституции.

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Приговор по делу "Сети": с оглядкой на прошлое?

    Суд в Пензе приговорил фигурантов дела "Сети" к длительным тюремным срокам. Обвиняемые говорят о пытках во время дознания. Сергею Елкину все это напомнило о мрачных страницах истории страны.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Какие еще поправки в Конституцию РФ ждут россиян?

    Обсуждение поправок в конституцию, предложенных президентом Путиным, продолжается в России. Альтернативные идеи изменения основного закона страны есть у карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Доступ к личным данным в режиме онлайн - как это будет

    Предоставить следователям доступ к персональным данным граждан в режиме онлайн предложил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев. Как это будет выглядеть, знает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Помилует ли Путин израильтянку, осужденную в РФ за наркотики?

    Израильтянка Наама Иссахар, отбывающая тюремный срок в России за контрабанду гашиша, все-таки написала президенту Путину прошение о помиловании. Сергей Елкин об играх в милосердие.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Имущество семьи Мишустина: откуда деньги у родственников нового премьера?

    После назначения Михаила Мишустина премьер-министром РФ в СМИ появились данные о дорогой недвижимости его семьи. Сергей Елкин о шлейфе, от которого Мишустину будет нелегко избавиться.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Изменение Конституции России: почему Путин так спешит?

    Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект Владимира Путина о поправках в Конституцию РФ уже 23 января. Недолго запрягали, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    От Чайки до Медведева: кого еще затронет транзит власти в России?

    Генпрокурор РФ Юрий Чайка уходит в отставку вслед за правительством России под руководством Дмитрия Медведева. Карикатурист Сергей Елкин о кадровых перестановках на фоне транзита власти.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Что означают отставка Медведева и реформа системы власти от Путина

    В послании Федеральному собранию президент России объявил о реформе системы власти в стране. После этого правительство РФ подало в отставку. Карикатурист Сергей Елкин о подоплеке этих событий.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Что станет с Конституцией России после предложений Путина

    Первое заседание рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ прошло в Москве. Кто подтачивает основной закон страны, знает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Борьба с изменением климата по-российски

    Минэкономразвития России разработало национальный план по адаптации экономики к изменениям климата. Свое решение проблемы предлагает и карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Чем объясняется приступ щедрости Владимира Жириновского

    Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал на Красной площади деньги, как он выразился, "крепостным" и "холопам". Карикатурист Сергей Елкин о том, почему он это сделал.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Какие приключения ожидают Деда Мороза в России?

    Кому - новогодний утренник, а кому - массовое мероприятие. И его организатору Деду Морозу не избежать тщательного досмотра, шутит карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Кто виноват в отстранении России от Олимпиад?

    WADA отстранила Россию от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на четыре года за манипуляции с базой данных допинг-проб. Карикатурист Сергей Елкин о том, кто спалил олимпийские мечты россиян.

  • Фемида с накрашенным губками, как у Джокера, и завязанными глазами машет мечом

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Когда Фемида в России превращается в Джокера

    Судебный произвол и неоправданно жесткие приговоры российской Фемиды карикатуристу Сергею Елкину напоминают Джокера из одноименного фильма.

  • Человека душит веревка, на одном конце которой написано санкции, а на другом - контрсанкции

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    По кому бьют контрсанкции

    Контрсанкции, введенные Россией в ответ на санкции Запада, бьют по потребителям: потери составляют 445 млрд рублей в год. Карикатурист Сергей Елкин о незавидном положении россиян.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Что Шойгу приготовил Путину в подарок на день рождения

    Владимир Путин накануне своего дня рождения прогулялся по тайге с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Карикатурист Сергей Елкин вспомнил другие вылазки президента России на природу.

  • Человек держит в руках отопительную батарею, на которой надписи я и мы

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Отопительный сезон в России как национальная идея

    Начала отопительного сезона ждут большинство россиян. Карикатурист Сергей Елкин о том, вокруг чего могут объединиться граждане России.

  • Тени двух полицейских, которые ведут разговор о методах работы

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Почему Москва слезам росгвардейцев не верит, а суды верят

    Актера Павла Устинова, как и еще нескольких участников протестов в Москве, посадили за ущерб здоровью бойцов Росгвардии. Карикатурист Сергей Елкин усмотрел тенденцию в "московском деле".

  • Karikatur von Sergey Elkin - Dursuchungen bei Nawalny-Stiftung (DW/S. Elkin )

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Обыски и блокировка счетов фонда Навального: при чем тут протесты?

    Следственный комитет провел обыски в Фонде борьбы с коррупцией, заблокировал его счета и счета предвыборных штабов Навального. Связано ли это с протестами в Москве? Версия Сергея Елкина.

  • Чиновник спрашивает у кукушки, сколько ему осталось жить без уважения

    Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

    Закон об оскорблении властей: ответная реакция

    За неуважение к власти в России скоро будут наказывать - соответствующий закон депутаты Госдумы уже приняли. Карикатурист Сергей Елкин гадает, как широко он будет трактоваться.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 02:55

Путин нашел решение "проблемы 2024 года" - немецкие эксперты об отставке правительства и изменения в Конституции РФ

Контекст

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

Взгляд карикатуриста Сергея Елкина на происходящее в России и за ее пределами. Специально для DW. (01.04.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Меняет ли Путин Конституцию из-за Лукашенко, или Поправки от дяди Шарика. DW Новости  

Что задумал Путин: почему президент торопит Думу с изменением конституции? DW Новости  

Также по теме

Karikatur von Sergey Elkin zu | Vorschläge zur Verfassungsänderung

Зачем на самом деле нужны поправки в Конституцию РФ? 27.02.2020

В России продолжают собирать предложения по изменению конституции. Истинный смысл внесения поправок в основной закон страны знает карикатурист Сергей Елкин.

Russland Moskau im Winter

Кремль создал центр для продвижения поправок в конституцию 26.02.2020

Структура во главе с чиновником, курировавшим в администрации президента РФ работу с "Яндексом", проводит встречи по подготовке к голосованию о поправках в конституцию.

Russland Sankt Petersburg vor den Kommunal- und Regionalwahlen

Кремль требует праздника на голосовании по конституции 17.02.2020

Администрация президента провела семинар по голосованию по поправкам в конституцию для представителей регионов, сообщает РБК. Регионы должны добиться высокой явки и получить 70 процентов голосов "за".

Реклама

Самые читаемые

Почему в Германии разрешают отстреливать волкособов (фото)  

Министр здравоохранения Германии: В стране начинается эпидемия COVID-19  

Коронавирус: как подготовиться к пандемии?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно