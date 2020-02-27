В Госдуме РФ поддержали идею голосовать за поправки в конституцию 22 апреля

Комитет Госдумы России по госстроительству и законодательству в четверг, 27 февраля, одобрил ко второму чтению законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ ряд поправок, касающихся процедуры проведения общенародного голосования. "Указывается, что общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ будет проходить 22 апреля", - цитирует агентство "Интерфакс" главу комитета Павла Крашенинникова.
По его словам, этот день будет объявлен нерабочим, а сама процедура голосования будет проводиться с 8 до 20 часов по местному времени. В нем смогут принять участие все граждане России, достигшие 18-летнего возраста, за исключением недееспособных или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.
Возможна дата проведения голосования по поправкам в конституцию была одобрена накануне, во время встречи президента России с членами рабочей группы по подготовке поправок.
К юбилею Ленина отношения не имеет
Выбор 22 апреля в качестве даты общероссийского голосования по поправкам к конституции не имеет отношения к отмечаемому в тот же день 150-летию со дня рождения Владимира Ленина, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что во время встречи Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок ее сопредседатель Андрей Клишас, пояснил выбор 22 апреля тем, что у христиан к тому времени уже завершится Великий пост, а у мусульман еще не начнется священный месяц Рамадан.
Система госуправления может измениться
О необходимости внесения поправок в Конституцию России президент страны Владимир Путин впервые заявил в послании Федеральному собранию 15 января. А уже 20 января президентский проект поправок был внесен в Госдуму.
Предложенные поправки могут радикально поменять систему госуправления в России. Российский лидер, в частности, предложил закрепить в Основном законе статус Госсовета, наделить Госдуму правом утверждать не только кандидатуру премьера, но и всех членов правительства, повысить роль губернаторов в процессе принятия решений, а также ввести приоритет над международным правом, означающий пересмотр одного из основных положений конституции.
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Автор: Сергей Елкин