В Госдуме призывают проверить финансирование "Медузы"

"Медуза" получала гранты от иностранных источников, заявляет телеканал RT. В российской Госдуме не исключают проверки финансирования интернет-портала.
В Госдуме заявили о необходимости проверить источники финансирования новостного портала "Медуза". После сообщения государственного телеканала RT, что интернет-издание "Медуза" получала гранты от иностранных источников, замглавы думского комитета по информационной политике Михаил Старшинов в понедельник, 3 сентября, заявил, что эти сведения необходимо проверить. В случае подтверждения этой информации, "Медуза" может быть признана "иностранным агентом".
RT утверждает, что при изучении финансовой отчетности "Медузы" за 2017 год были выявлены "две западные организации". Как утверждает телеканал, эти организации - частный фонд OAK Foundation со штаб-квартирой в Женеве, а также шведское правительственное агентство SIDA. Они "в свое время являлись партнерами Джорджа Сороса", - говорится в материале RT.
Портал "Медуза" был основан бывшим главным редактором "Лента.ру" Галиной Тимченко. Редакция базируется в Латвии. Сейчас Тимченко является генеральным директором издания, а главным редактором в 2016 году был назначен Иван Колпаков.
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