В Госдепе заподозрили РФ в кампании дезинформации о коронавирусе

Тысячи аккаунтов в социальных сетях, имеющих отношение к России, могли использоваться для скоординированных усилий по тиражированию необоснованной теории заговора о том, что США якобы стоят за распространением коронавируса COVID-19. Уверенность в этом выразил исполняющий обязанности помощника госсекретаря по отношениям с Европой и Евразией Филип Рикер. Его слова приводит в субботу, 22 февраля, агентство AFP.

"Намерение России состоит в том, чтобы посеять разногласия и подорвать американские институты и объединения изнутри, в том числе посредством скрытой и насильственной кампаний по распространению враждебного влияния", - считает Рикер.

"Распространяя дезинформацию о коронавирусе, злонамеренные лица, действующие в интересах РФ, в очередной раз пытаются угрожать общественной безопасности, отвлекая внимание от глобального ответа, предпринятого в области здравоохранения", - уверен представитель Госдепа.

Попытка экономической войны или биологическое оружие?

Сообщения, которые циркулировали в соцсетях в последние недели, включают в себя утверждения о том, что коронавирус COVID-19 - это попытка США "вести экономическую войну с Китаем", что это биологическое оружие, разработанное Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), или же часть усилий, предпринимаемых Западом для распространения антикитайского дискурса, добавил Филип Рикер. Как отмечает AFP, обвинения в соцсетях коснулись, в том числе, и одного из сооснователей Microsoft - Билла Гейтса.

Ранее стало известно, что благотворительный фонд миллиардера Гейтса и его супруги Мелинды (Bill & Melinda Gates Foundation) выделит до 100 млн долларов (92 млн евро) на глобальную борьбу с распространением COVID-19.

Кампания дезинформации

По версии Филипа Рикера, российская кампания дезинформации была запущена в Facebook, Twitter и Instagram еще в середине января, вскоре после того, как китайские власти сообщили о третьей смерти от короновируса в Ухане, ставшем эпицентром эпидемии.При этом AFP не уточняет, каким образом в Госдепартаменте доказали связь созданных аккаунтов с Россией.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что РФ ежедневно теряет 1 млрд рублей из-за падения товарооборота в связи с коронавирусом.

В глобальном масштабе, по состоянию на 9.00 мск 22 февраля, носителями вируса являются 77 816 человек, скончались 2 360 пациентов, выздоровели 20 976 заболевших.

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